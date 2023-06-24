Жорстка та м'яка: якою зубною щіткою необхідно чистити зуби

М'яку чи жорстку щітку обрати

Стоматолог каже, що категорично не можна чистити зуби жорсткими щітками. Цьому є кілька причин:

це не про ефективне чищення зубного нальоту

травмуються ясна і будуть кровоточити

при тривалому користуванні царапається емаль, що призводить до підвищеної чутливості

виникне рецесія ясен від агресивної щітки

часто утворюються клиновидні дефекти

через неякісне зняття нальоту буде регулярно виникати зубний камінь, який опускає ясна

буде утворюватись карієс і виникнуть ускладнення

Недоліки жорсткої щітки

Експерт радить купувати м’яку, або інколи навіть середньої жорсткості щітку. При правильній техніці чищення, вона не розпушиться за місяць.

Найбільше наліт відкладається у пришийкових ділянках всіх зубів. Якщо люди користуються жорсткою щіткою, то вони такі ділянки добре не вичищатимуть.

"Якщо користуватись технікою чищення зубів за Бассом, то нам потрібно щітку поставити половину на ясна, половину на зуб. Як ви собі це уявляєте, вам будуть боліти ясна. І відповідно, люди які люблять жорсткі щітки, шурують вправо і вліво і очищають лише коронкову ділянку зубів, яка очищається сама", - йдеться у повідомленні.

В результаті наліт ефективно не знімається і постійно кровоточать ясна. А це призводить до дороговартісного лікування.

Як часто чистити зуби

Кожного дня необхідно два рази чистити зуби, щоб вони були здоровими.

Зубний наліт утворюється постійно і через 24 год. він може роз‘їдати зубну емаль.

Якщо почистити зуби зранку і протягом дня їсти і знову чистити наступного ранку, то всі залишки їжі будуть знаходитись між зубами. Вони будуть гнити і з'являться бактерії.

М’який зубний наліт вже через 1 добу кальцинується, тобто затвердіє. А його вдома самостійно вичистити не можна.

Багато досліджень довели зв’язок між захворюваннями у ротовій порожнині і розвитком серйозних серцево-судинних захворювань, діабетом та передчасними пологами.

Стоматолог каже, що слина - це природний захист зубів від бактерій. Вночі вироблення слини зменшується, тому якщо на зубах є наліт, то він швидко руйнує емаль і розвиває карієс.

