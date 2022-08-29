Названы самые популярные ошибки при чистке зубов: их лучше не допускать
Ежедневная гигиена полости рта - это наиболее важный процесс, для сохранения красивого и здорового вида улыбки. Правильная забота о зубах начинается с правильного очищения, а также других способов ухода за зубами о которых нельзя забывать каждый день.
Однако, некоторые ошибки могут серьезно навредить ротовой полости. Чего нужно не допускать - читайте ниже.
В частности, в перечень ошибок входят такие казалось бы "полезные" вещи:
- Очень сильное нажатие на щетку. Это может повредить десны и разрушить эмаль зубов;
- Использование неправильной техники чистки зубов. Стоит посоветоваться со стоматологом и попросить показать правильную технику чистки, подходящую именно вам;
- Нерегулярное изменение зубной щетки. Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку или насадку каждые три месяца;
- Чистить зубы короткий промежуток времени. Для правильной чистки зубов требуется не менее двух минут два раза в день;
- Плохо промытая щетка. Если плохо промывать щетку, то на ней еще будут оставаться бактерии, которые только что удалены из ротовой полости.
- Использование жевательной резинки вместо чистки зубов. Жевательная резинка неплохо очищает зубы после еды, но все же не так качественно, как зубная щетка.
Добавим, что даже если каждый день исправно утром и вечером работать над чисткой зубов по три минуты, это вовсе не означает, что во рту будет стерильная чистота.
Щетка удаляет только налет - а на зубах со временем образуются еще зубные камни, поэтому их никакая щетка не возьмет. Кроме того, во рту есть места, куда никакая щетка не дотянет. Поэтому раз в год необходимо посещать стоматолога.
Кроме того, не стоит забывать, что остатки пищи чаще всего скапливаются в межзубном пространстве, которое трудно вычистить одной только зубной щеткой. Поэтому важно пользоваться зубной нитью. Если этого не делать, то это может привести к образованию кариеса.
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