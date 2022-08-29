Названы самые популярные ошибки при чистке зубов: их лучше не допускать

Ежедневная гигиена полости рта - это наиболее важный процесс, для сохранения красивого и здорового вида улыбки. Правильная забота о зубах начинается с правильного очищения, а также других способов ухода за зубами о которых нельзя забывать каждый день.

Однако, некоторые ошибки могут серьезно навредить ротовой полости. Чего нужно не допускать - читайте ниже .

В частности, в перечень ошибок входят такие казалось бы "полезные" вещи:

Очень сильное нажатие на щетку. Это может повредить десны и разрушить эмаль зубов;

Использование неправильной техники чистки зубов. Стоит посоветоваться со стоматологом и попросить показать правильную технику чистки, подходящую именно вам;

Нерегулярное изменение зубной щетки. Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку или насадку каждые три месяца;

Чистить зубы короткий промежуток времени. Для правильной чистки зубов требуется не менее двух минут два раза в день;

Плохо промытая щетка. Если плохо промывать щетку, то на ней еще будут оставаться бактерии, которые только что удалены из ротовой полости.

Использование жевательной резинки вместо чистки зубов. Жевательная резинка неплохо очищает зубы после еды, но все же не так качественно, как зубная щетка.

Добавим, что даже если каждый день исправно утром и вечером работать над чисткой зубов по три минуты, это вовсе не означает, что во рту будет стерильная чистота.

Щетка удаляет только налет - а на зубах со временем образуются еще зубные камни, поэтому их никакая щетка не возьмет. Кроме того, во рту есть места, куда никакая щетка не дотянет. Поэтому раз в год необходимо посещать стоматолога.

Кроме того, не стоит забывать, что остатки пищи чаще всего скапливаются в межзубном пространстве, которое трудно вычистить одной только зубной щеткой. Поэтому важно пользоваться зубной нитью. Если этого не делать, то это может привести к образованию кариеса.