Стоматолог розповів, кому не можна ставити брекети: основні протипоказання
Не всі наділені від природи рівними та білосніжними зубами. На щастя, сьогодні це можна легко виправити за допомогою брекетів. Однак, є деякі протипоказання.
Про це повідомив стоматолог Родіон Крамаренко в Instagram.
Що таке брекети
Брекет-системи - це ортодонтичні конструкції, призначені для вирівнювання зубного ряду. Вони складаються з пластинок, що фіксуються на зубах, та дуги, яка їх з’єднує та шляхом якої й здійснюється корекція.
Пацієнт повинен носити брекети постійно протягом періоду від 6 місяців до 1,5–2 років.
Зокрема, з роками організму стає складніше пристосовуватися до такого тривалого лікування, а на відновлення може піти більше часу.
Загалом, брекети ставляться:
- для переміщення зубів;
- при виправлення аномалій прикусу;
- за наявності міжзубних проміжків;
- у разі ускладненого прорізування зубів для їх витягування;
- при лікуванні деформацій зубних рядів, що виникли внаслідок втрати зубів.
Які протипоказання
До абсолютних протипоказань стоматолог відніс:
- поганий стан емалі (це наслідок поганої гігієни);
- серйозні захворювання пародонту;
- відсутність особистої мотивації до проведення лікування;
- психічні розлади.
Зокрема, якщо є деякі протипоказання, щодо встановлення брекетів, то ортолікування все одно можливе, але вже під контролем інших фахівців теж.
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До таких протипоказання входять:
- Деякі захворювання кісткової системи, якщо низький рівень загоєння (остеопороз, остеонекроз, вроджена остеопатія);
- Захворювання ендокринної системи (цукровий діабет);
- Злоякісні пухлини (онкологія);
- Туберкульоз;
- ВІЛ, венеричні захворювання.
"Але не дивлячись на це, все дуже індивідуально. При правильній діагностиці та спостереженні потрібних фахівців всі протипоказання можуть бути зведені до мінімуму", - йдеться у повідомленні.
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