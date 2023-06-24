Жесткая и мягкая: какой зубной щеткой необходимо чистить зубы

Мягкую или жесткую щетку выбрать

Стоматолог говорит, что нельзя чистить зубы жесткими щетками. Этому есть несколько причин:

это не об эффективной чистке зубного налета

травмируются десна и будут кровоточить

при длительном пользовании царапается эмаль, что приводит к повышенной чувствительности

возникнет рецессия десен от агрессивной щетки

часто образуются клиновидные дефекты

из-за некачественного снятия налета будет регулярно возникать зубной камень, опускающий десну

будет образовываться кариес и возникнут осложнения

Недостатки жесткой щетки

Эксперт советует покупать мягкую или иногда даже средней жесткости щетку. При правильной технике чистки, она не распушится через месяц.

Больше всего налет откладывается в пришеечных участках всех зубов. Если люди пользуются жесткой щеткой, то они такие участки хорошо не будут вычищать.

"Если пользоваться техникой чистки зубов за Бассом, то нам нужно щетку поставить половину на десну, половину на зуб. Как вы себе это представляете, вам будут болеть ясная. И соответственно, люди любящие жесткие щетки, шуруют вправо и влево, очищая только коронковый участок зубов, который очищается сам", - говорится в сообщении.

В результате налет эффективно не снимается и постоянно кровоточат десна. А это приводит к дорогостоящему лечению.

Как часто чистить зубы

Каждый день необходимо два раза чистить зубы, чтобы они были здоровыми.

Зубной налет образуется постоянно и через 24 часа. он может разъедать зубную эмаль.

Если почистить зубы утром и в течение дня есть и снова чистить на следующее утро, то все остатки пищи будут находиться между зубами. Они будут гнить и появятся бактерии.

Мягкий зубной налет уже через 1 сутки кальцинируется, то есть затвердеет. А его дома самостоятельно вычистить нельзя.

Многие исследования доказали связь между заболеваниями в полости рта и развитием серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, диабетом и преждевременными родами.

Стоматолог говорит, что слюна - это естественная защита зубов от бактерий. Ночью выработка слюны уменьшается, поэтому если на зубах есть налет, то он быстро разрушает эмаль и развивается кариес.