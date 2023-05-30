Мух в будинку не буде: ці запахи ефективно відлякують комах
Влітку люди часто тримають вікна відчиненими, і за відсутності москітних сіток у будинок залітають мухи та комарі. Такі комахи кусаються та заважають спати, тому важливо вчасно їх позбутися.
Які натуральні запахи відлякують мух, пише Express.
Ефірні олії
Сильний запах ефірних олій, таких як м’ята, евкаліпт та лаванда - відлякує мух. Використання олій у дифузорах та спреях вирішить проблему з комахами.
Також можна замочити ватяні диски у розчинах і розмістити їх у місцях, де найбільше докучають мухи.
Оцет
До того ж може допомогти позбутися шкідників оцет в якості репеленту. Для цього розпиліть суміш води та оцту по всьому будинку або використовуйте засіб для очищення поверхонь, що відлякує мух.
Спеції
Окрім того, деякі трави та спеції, у тому числі базилік, м’ята, розмарин і гвоздика, відлякують мух своїм сильним ароматом. Лаванда у горщику чи в сушеному вигляді теж ефективно діє проти цих комах як у дворі, так і в будинку.
Чорнобривці
Найкращим варіантом також буде висадити вздовж будинку чорнобривці, адже мух відлякує запах таких квітів.
Пастка з пластикової пляшки
Для виготовлення такої пастки вам знадобляться:
- пластикова пляшка об'ємом 1-5 - 2 л;
- ніж або ножиці;
- будь-яка солодка рідина.
Необхідно зрізати верхню частину пляшки на 1\3 та зняти кришку. Далі перевернути відрізану частину і вставити її в пляшку шийкою вниз. Краї двох частин пляшки скріпіть клеєм або скотчем.
Всередину пастки налийте будь-яку солодку рідину і поставте приманку в тепле місце. Мухи будуть злітатися в приманку, а вилетіти назад не зможуть.
Раніше ми повідомляли, чому одних людей комарі кусають постійно, а інших - ні.
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