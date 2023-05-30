ua ru
Вт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мух в будинку не буде: ці запахи ефективно відлякують комах

Новость на русском →
Вівторок 30 травня 2023 14:33
Мух в будинку не буде: ці запахи ефективно відлякують комах Як швидко позбутися мух в будинку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Влітку люди часто тримають вікна відчиненими, і за відсутності москітних сіток у будинок залітають мухи та комарі. Такі комахи кусаються та заважають спати, тому важливо вчасно їх позбутися.

Які натуральні запахи відлякують мух, пише Express.

Ефірні олії

Сильний запах ефірних олій, таких як м’ята, евкаліпт та лаванда - відлякує мух. Використання олій у дифузорах та спреях вирішить проблему з комахами.

Також можна замочити ватяні диски у розчинах і розмістити їх у місцях, де найбільше докучають мухи.

Оцет

До того ж може допомогти позбутися шкідників оцет в якості репеленту. Для цього розпиліть суміш води та оцту по всьому будинку або використовуйте засіб для очищення поверхонь, що відлякує мух.

Спеції

Окрім того, деякі трави та спеції, у тому числі базилік, м’ята, розмарин і гвоздика, відлякують мух своїм сильним ароматом. Лаванда у горщику чи в сушеному вигляді теж ефективно діє проти цих комах як у дворі, так і в будинку.

Чорнобривці

Найкращим варіантом також буде висадити вздовж будинку чорнобривці, адже мух відлякує запах таких квітів.

Пастка з пластикової пляшки

Для виготовлення такої пастки вам знадобляться:

  • пластикова пляшка об'ємом 1-5 - 2 л;
  • ніж або ножиці;
  • будь-яка солодка рідина.

Необхідно зрізати верхню частину пляшки на 1\3 та зняти кришку. Далі перевернути відрізану частину і вставити її в пляшку шийкою вниз. Краї двох частин пляшки скріпіть клеєм або скотчем.

Всередину пастки налийте будь-яку солодку рідину і поставте приманку в тепле місце. Мухи будуть злітатися в приманку, а вилетіти назад не зможуть.

Раніше ми повідомляли, чому одних людей комарі кусають постійно, а інших - ні.

Також ми писали, що робити, якщо дитину покусали комарі або мошки.

Читайте РБК-Україна в Google News
комахи мухи комарі