Мух в доме не будет: эти запахи эффективно отпугивают насекомых
Летом люди часто держат открытыми окна, и при отсутствии москитных сеток в дом залетают мухи и комары. Такие насекомые кусаются и мешают спать, поэтому важно вовремя от них избавиться.
Какие натуральные запахи отпугивают мух, пишет Express.
Эфирные масла
Сильный запах эфирных масел, таких как мята, эвкалипт и лаванда - отпугивает мух. Использование масел в диффузорах и спреях решит проблему с насекомыми.
Также можно замочить ватные диски в растворах и разместить их в местах, где больше всего досаждают мухи.
Уксус
К тому же может помочь избавиться от вредителей уксус в качестве репеллента. Для этого распылите смесь воды и уксуса по всему дому или используйте средство для очистки поверхностей, что отпугивает мух.
Специи
Кроме того, некоторые травы и специи, в том числе базилик, мята, розмарин и гвоздика отпугивают мух своим сильным ароматом. Лаванда в горшке или в сушеном виде тоже эффективно действует против этих насекомых как во дворе, так и в доме.
Бархатцы
Лучшим вариантом также будет высадить вдоль дома бархатцы, ведь мух отпугивает запах таких цветов.
Ловушка из пластиковой бутылки
Для изготовления такой ловушки вам понадобятся:
- пластиковая бутылка объемом 1-5 - 2 л;
- нож или ножницы;
- любая сладкая жидкость.
Необходимо срезать верхнюю часть бутылки на 1\3 и снять крышку. Далее перевернуть отрезанную часть и вставить ее в бутылку горлышком вниз. Края двух частей бутылки скрепите клеем или скотчем.
Внутрь мышеловки налейте любую сладкую жидкость и поставьте приманку в теплое место. Мухи будут слетаться в приманку, а вылететь назад не смогут.
Раньше мы сообщали, почему одних людей комары кусают постоянно, а других - нет.
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