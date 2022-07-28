Почему одних людей комары кусают, а других - нет: важное объяснение

Обычно почему-то так случается, что к некоторым людям за все лето может не придраться ни один комар. Однако на других же не остается живого места - хочется расчухать все тело через укусы.

Дело в том, что у этих надоедливых насекомых есть особые предпочтения.

Что привлекает комаров

Запах тела

Комаров привлекает запах молочной кислоты, аммиака и других веществ, выделяющихся вместе с потом. Поэтому во время занятием спортом на улице стоит быть осторожными. Чтобы не провоцировать насекомых, нужно чаще принимать душ в жару.

Черный цвет

Бытует мнение, что комаров привлекает черный цвет, поэтому если вы наденете наряд темного оттенка, то с большей вероятностью будете покусаны этими насекомыми.

Алкоголь

Также люди, которые употребляли алкоголь, в частности пиво, больше привлекают комаров, чем те, кто этого не делал. Это может быть связано с тем, что спиртные напитки влияют на температуру тела, а также запах тела человека.

Углекислый газ

Люди выдыхают углекислый газ, который привлекает комаров. Человек делает больше этого соединения во время занятий спортом, поэтому нужно быть осторожными.

Бактерии

Поверхность тела человека населяют множество бактерий, а комары любят среду, где их много. Возможно, именно поэтому они чаще атакуют лодыжки и ступни, где микробов больше всего.

Беременность

Женщины в надежде привлекают в два раза больше комаров, чем обычные люди. Также беременные выдыхают на 21 процент больше углекислого газа, чем другие люди. К тому же температура тела выше примерно на 0,5 градуса, а этого достаточно, чтобы стать приманкой для комаров.

Есть несколько способов предотвратить укусы комаров: