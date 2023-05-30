Жодна ягода не пропаде. Названо найкращий спосіб зберігання полуниці

Як довше зберегти полуницю

Оцет та сушіння

Один з найпоширеніших способів має на увазі занурення полуниці в розчин оцту. Використовуючи співвідношення 1:3, візьміть одну частину оцту та три частини води та додайте до миски. Помістіть полуницю в розчин та залиште на 10 хвилин.

Злийте воду і висушіть полуницю якнайретельніше - можна взяти сушку для салату, вистелену паперовими рушниками, щоб видалити майже всю воду. Після сушіння перекладіть полуницю в чистий контейнер, застелений паперовим рушником. Нещільно накрийте кришкою та поставте в холодильник.

Так полуниця зберігатиметься свіжою не менше тижня.

Оригінальний контейнер

Коли справа доходить до покупки полуниці в супермаркеті в спеціальному контейнері, уважно огляньте фрукти всередині, щоб побачити, чи не розм'якнули якісь ягоди, чи не починають вони псуватися.

Удома відкрийте кошик і переберіть полуницю, викидаючи ту, яка зіпсувалася або розм'якла, а потім помістіть полуницю назад у контейнер та холодильник.

"До сьомого дня майже жодна полуниця не зіпсувалася. Майже всі вони були ще свіжими, і лише деякі з них мали ознаки псування", - повідомляють експерти.

Цей метод зберігання є найпростішим і результати вражають.