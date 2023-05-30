UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жодна ягода не пропаде. Названо найкращий спосіб зберігання полуниці

Фото: Як надовго зберегти полуницю (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Полуниця – це основний символ українського літа, вона ідеально підходить для десертів, фруктових закусок або її можна їсти просто так.

Як зробити так, щоб ягода зберігалася у вас вдома не менше тижня, пише Express.

Як довше зберегти полуницю

Оцет та сушіння

Один з найпоширеніших способів має на увазі занурення полуниці в розчин оцту. Використовуючи співвідношення 1:3, візьміть одну частину оцту та три частини води та додайте до миски. Помістіть полуницю в розчин та залиште на 10 хвилин.

Злийте воду і висушіть полуницю якнайретельніше - можна взяти сушку для салату, вистелену паперовими рушниками, щоб видалити майже всю воду. Після сушіння перекладіть полуницю в чистий контейнер, застелений паперовим рушником. Нещільно накрийте кришкою та поставте в холодильник.

Так полуниця зберігатиметься свіжою не менше тижня.

Оригінальний контейнер

Коли справа доходить до покупки полуниці в супермаркеті в спеціальному контейнері, уважно огляньте фрукти всередині, щоб побачити, чи не розм'якнули якісь ягоди, чи не починають вони псуватися.

Удома відкрийте кошик і переберіть полуницю, викидаючи ту, яка зіпсувалася або розм'якла, а потім помістіть полуницю назад у контейнер та холодильник.

"До сьомого дня майже жодна полуниця не зіпсувалася. Майже всі вони були ще свіжими, і лише деякі з них мали ознаки псування", - повідомляють експерти.

Цей метод зберігання є найпростішим і результати вражають.

Читайте також, що українцям розповіли, чи будуть дешевими ягоди цього сезону.

Також ми писали, що ці 5 критеріїв допоможуть вам вибрати смачну полуницю "без хімії" і нітратів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ягодизберіганняклубника