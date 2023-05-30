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Ни одна ягода не пропадет. Назван самый лучший способ хранения клубники

Фото: Как надолго сохранить клубнику (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Клубника - это основной символ украинского лета, она идеально подходит для десертов, фруктовых закусок или ее можно есть просто так.

Как сделать так, чтобы ягода хранилась у вас дома не меньше недели, пишет Express.

Как подольше сохранить клубнику

Уксус и сушка

Один из самых распространенных способов подразумевает погружение клубники в раствор уксуса. Используя соотношение 1:3, возьмите одну часть уксуса и три части воды и добавьте в миску. Поместите клубнику в раствор и оставьте на 10 минут.

Слейте воду и высушите клубнику как можно тщательнее — можно взять сушку для салата, выстланную бумажными полотенцами, чтобы удалить почти всю воду. После сушки переложите клубнику в чистый контейнер, застеленный бумажным полотенцем. Неплотно накройте крышкой и поставьте в холодильник.

Так клубника будет храниться свежей не меньше недели.

Оригинальный контейнер

Когда дело доходит до покупки клубники в супермаркете в специальном контейнере, внимательно осмотрите фрукты внутри, чтобы увидеть, не размякли ли какие-либо ягоды или не начинают ли они портиться.

Дома откройте корзинку и переберите клубнику, выбрасывая ту, которая испортилась или размякла, а затем поместите клубнику обратно в контейнер и в холодильник.

"К седьмому дню почти ни одна клубника не испортилась. Почти все они были еще свежими, и лишь у некоторых из них были признаки порчи", - сообщают эксперты.

Этот метод хранения является самым простым, и результаты впечатляют.

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Также мы писали, что вот эти 5 критериев помогут вам выбрать вкусную клубнику "без химии" и нитратов.

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