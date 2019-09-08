Жизни нет: в сети появилось новое фото из Крыма

В сети появилось новое фото оккупированного Крыма, на котором видно пустые столики и набережную без отдыхающих. Фото сделано в курортном поселке Оленевка, и его выложил блогер RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

На снимке видно красивый закат, но туристов на фотографии практически нет. Одиноко стоят столы и стулья, а рядом с ними на набережной тоже людей не много.

В Крыму нет туристов (фото: twitter.com/krimrt)

Стоит отметить, что до аннексии Крыма на полуострове во время бархатного сезонна было много отдыхающих. Люди продолжали наслаждаться солнцем и морем, несмотря на то, что лето уже закончилось, потому что в Крыму обычно в это время еще жарко.

Напомним, что жителям оккупированного Крыма, а именно людям, которые живут в северных частях полуострова, грозит эвакуация из-за экологической катастрофы, которая появилась из-за нехватки воды.

Ранее сообщалось о том, что Крымский мост постигла очередная беда. Жители полуострова говорят, что мост через Керченский пролив начинает все больше проседать.

Мы также писали о том, что пользователи сети высмеяли "туристический бум" в Крыму. Курорты в Крыму продолжали пустовать в преддверье "бархатного сезона". При этом пользователи сети подтвердили, что на полуострове не много отдыхающих.