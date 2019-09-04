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Жителям Крыма грозит эвакуация: подробности

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 12:31
Жителям Крыма грозит эвакуация: подробности
Иллюстративное фото (УНИАН)

Доктор юридических наук объяснил, чем это выгодно Украине

Жителям оккупированного Крыма, а именно людям, которые живут в северных его частях, грозит эвакуация. Все из-за экологической катастрофы, которая возникла из-за нехватки воды на полуострове. Доктор юридических наук, профессор Борис Бабин считает, что украинские власти должны настоять на том, что бы россияне уехали из северных частей полуострова, пишут "Факты".

По словам эксперта, россияне могут просто оставить все, как есть на полуострове, несмотря на экологическую катастрофу.

"В Крыму сейчас очень сложная ситуация в городах Армянске и Красноперекопске. Россиянам нужно уже думать, что делать. Или полностью эвакуировать жителей, оставив после себя пустыню, что свойственно политике "русского мира", или принять наши предложения", - объяснил Бабин.

Жителям Крыма грозит эвакуация: подробностиИллюстративное фото (sobytiya.net)

Бабин считает, что это самое время для Украины воспользоваться ситуацией и сделать предложение России по подаче воды на полуостров.

"Именно по конкретной части Крыма. Вы (россияне) уходите - мы даем воду и начинаем развивать освобожденный регион украинского полуострова", - считает Бабин.

Как мы ранее писали, в оккупированном Донецке на сегодняшний день назрела экологическая катастрофа из-за того, что река Кальмиус ужасно загрязнена.

Также мы информировали, что экологическая ситуация в оккупированном Крыму после выбросов из кислотонакопителя завода "Крымский титан" не становится лучше, даже спустя год после событий.

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