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Жизнь она такая: Лобода показала фото в свадебном платье

STYLERПерсоны    07.08.2019 - 15:31
Жизнь она такая: Лобода показала фото в свадебном платье
Фото: Светлана Лобода (Instagram)

Светлана Лобода опубликовала в социальной сети фотографию в белоснежном платье с фатой

Светлана Лобода, которая недавно сразила фанатов роскошными формами в купальнике, показала фото в свадебном платье. На снимке запечатлена ее сестра Ксения. Судя по фото, ближайшая родственница певицы выходит замуж. Светлана решила ее поздравить и пожелала, чтобы счастье сестры длилось, как можно дольше.

"Жизнь. она такая...будь счастлива, моя малышка Ксю и пусть это длится как можно дольше...", - написала под снимком Лобода.

Жизнь она такая: Лобода показала фото в свадебном платьеФото: Ксения Лобода в свадебном платье (instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях поклонницы певицы отметили, что сестры очень друг на друга похожи. Фанаты согласились, что красотой Бог сестер не обделил. Некоторые подписчики признались, что перепутали Светлану с сестрой, настолько они похожи.

  • Так похожи.
  • Глаза похожие точь  в точь.
  • Счастья и любви молодой семье и Вам! Как похожи с сестренкой.
  • Я подумала, это вы.
  • Красивая невеста.
  • Как вы похожи!

Жизнь она такая: Лобода показала фото в свадебном платьеЖизнь она такая: Лобода показала фото в свадебном платье

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

На странице в соцсети Ксении Лободы можно увидеть яркие свадебные фото молодоженов.

Жизнь она такая: Лобода показала фото в свадебном платьеФото: Ксения Лобода с мужем (instagram.com/ksushka_loboda)

Отметим, что сестре Лободы Ксении 28 лет, 1 июля она вышла замуж. Известно, что Ксения очень близка со своей сестрой Светланой.

Как мы ранее писали, у Ани Лорак и Светланы Лободы нашли роскошные особняки в элитных поселках в подмосковье. Российское издание назвало стоимость коттеджей, которые якобы приобрели украинские певицы, переехавшие в Россию.

Напомним, недавно Светлана Лобода рассказала о том, что не может смириться со смертью близкой подруги.

Стала известна стоимость роскошных особняков Ани Лорак и Лободы в России (фото) Эпатаж и элегантность: Лобода в купальнике и косухе сразила роскошными формами
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