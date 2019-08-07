Жизнь она такая: Лобода показала фото в свадебном платье

Фото: Светлана Лобода (Instagram)

Светлана Лобода опубликовала в социальной сети фотографию в белоснежном платье с фатой

Светлана Лобода, которая недавно сразила фанатов роскошными формами в купальнике, показала фото в свадебном платье. На снимке запечатлена ее сестра Ксения. Судя по фото, ближайшая родственница певицы выходит замуж. Светлана решила ее поздравить и пожелала, чтобы счастье сестры длилось, как можно дольше.

"Жизнь. она такая...будь счастлива, моя малышка Ксю и пусть это длится как можно дольше...", - написала под снимком Лобода.

Фото: Ксения Лобода в свадебном платье (instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях поклонницы певицы отметили, что сестры очень друг на друга похожи. Фанаты согласились, что красотой Бог сестер не обделил. Некоторые подписчики признались, что перепутали Светлану с сестрой, настолько они похожи.

Так похожи.

Глаза похожие точь в точь.

Счастья и любви молодой семье и Вам! Как похожи с сестренкой.

Я подумала, это вы.

Красивая невеста.

Как вы похожи!

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

На странице в соцсети Ксении Лободы можно увидеть яркие свадебные фото молодоженов.

Фото: Ксения Лобода с мужем (instagram.com/ksushka_loboda)

Отметим, что сестре Лободы Ксении 28 лет, 1 июля она вышла замуж. Известно, что Ксения очень близка со своей сестрой Светланой.

Как мы ранее писали, у Ани Лорак и Светланы Лободы нашли роскошные особняки в элитных поселках в подмосковье. Российское издание назвало стоимость коттеджей, которые якобы приобрели украинские певицы, переехавшие в Россию.

Напомним, недавно Светлана Лобода рассказала о том, что не может смириться со смертью близкой подруги.