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Життя воно таке: Лобода показала фото у весільній сукні

STYLERПерсони    07.08.2019 - 15:31
Життя воно таке: Лобода показала фото у весільній сукні
Фото: Світлана Лобода (Instagram)

Світлана Лобода опублікувала в соціальній мережі фотографію в білосніжному платті з фатою

Світлана Лобода, яка нещодавно вразила фанатів розкішними формами в купальнику, показала фото у весільній сукні. На знімку-її сестра Ксенія. Судячи з фото, найближча родичка співачки виходить заміж. Світлана вирішила її привітати і побажала, щоб щастя сестри тривало, як можна довше.

"Життя. воно таке...будь щаслива, моя маленька Ксю і нехай це триває якомога довше...", - написала під знімком Лобода.

Життя воно таке: Лобода показала фото у весільній сукніФото: Ксенія Лобода у весільній сукні (instagram.com/lobodaofficial)

В коментарях шанувальниці співачки зазначили, що сестри дуже один на одного схожі. Фанати погодилися, що красою Бог сестер не обділив. Деякі підписники зізналися, що переплутали Світлану з сестрою, настільки вони схожі.

  • Так схожі.
  • Очі схожі точнісінько.
  • Щастя і кохання молодій сім'ї і Вам! Як схожі з сестричкою.
  • Я подумала, це ви.
  • Красива наречена.
  • Як ви схожі!

Життя воно таке: Лобода показала фото у весільній сукніЖиття воно таке: Лобода показала фото у весільній сукні

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

На сторінці в соцмережі Ксенії Лободи можна побачити яскраві весільні фото молодят.

Життя воно таке: Лобода показала фото у весільній сукніФото: Ксенія Лобода з чоловіком (instagram.com/ksushka_loboda)

Зазначимо, що сестрі Лободи Ксенії 28 років, 1 липня вона вийшла заміж. Відомо, що Ксенія дуже близька зі своєю сестрою Світланою.

Як ми раніше писали, у Ані Лорак і Світлани Лободи знайшли розкішні особняки в елітних селищах в підмосков'ї. Російське видання назвало вартість котеджів, які нібито придбали українські співачки, які переїхали до Росії.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода розповіла про те, що не може змиритися зі смертю близької подруги.

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