Животные в Украине страдают от аномального тепла: появились грустные фото

Погода в Украине в декабре шокирует своими аномальными температурами не только людей, но и животных. Как сообщили в национальном парке Синевир на Закарпатье, медведи из реабилитационного центра отказались впадать в спячку из-за теплой погоды. Об этом сообщили на официальной странице заповедника в социальной сети Facebook.

Как отметили в публикации, из всех бурых медведей, которые есть в центре реабилитации, уснуть смогли только трое.

"Зима – это период, когда все медведи, повинуясь природному инстинкту, должны залегать в спячку. И в центре реабилитации бурых медведей уснули только трое. Причиной медвежьей бессонницы является недостаточно низкая температура. Настоящая зима в регионе продержалась только неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза три медведя: Беня, Дюри и Потапыч. Остальные – ждут морозов", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

Центр реабилитации "Синевир" работает с 2011 года и сюда привозят медведей, которые большую часть своей жизни провели в неволе.

Одна из задач центра – возвращение природных инстинктов и реабилитация психологического и физического состояния медведей. На данный момент в питомнике проживает 32 медведя.

Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

Прошлой зимой большинство из них ушли на зимнюю спячку и это хороший показатель для центра.