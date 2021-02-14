У Лукашенко нашли десяток секретных резиденций: фото особняков

Александр Лукашенко во время Всебелорусского собрания в очередной раз раскритиковал бизнесменов. При этом журналисты провели расследование и рассказали о резиденциях президента Беларуси.

Известно не менее 7 загородных резиденций Лукашенко. Об этом сообщает " Радио Свобода ".

Загородная резиденция "Озерный" под Минском

Резиденция "Озерный" (фото: president.gov.by)

Она находится на земле площадью 88 гектаров вместе с парком, лесом и озером, спортивными площадками и другими постройками. В 18 веке данные земли принадлежали графу Тышкевичу.

Здесь президент Беларуси любит принимать своих гостей. В резиденции у него были Владимир Путин, Жерар Депардье и Стивен Сигал.

Резиденция "Заславль"

Резиденция "Заславль" (фото: president.gov.by)

Вторая резиденция находится на берегу Минского моря и занимает площадь 35,7 га. Здесь есть несколько особняков, теннисные корты, сад и бассейн. При этом официальный владелец резиденции "Дипсервис"

Резиденция "Александрия-2"

Резиденция "Александрия-2" (фото: svaboda.org)

Даная резиденция находится на родине президента Беларуси. Здесь он часто останавливается во время визитов в Могилевскую область. На резиденции находится несколько одноэтажных корпусов, гостевые дома, спортивная площадка и двухэтажный коттедж. Также официально комплекс принадлежит не Лукашенко, а "Белнафтогазу".

Резиденция в Березинском биосферном заповеднике

Резиденция в Березинском биосферном заповеднике (фото: berezinsky.by)

Она находится на берегу озера Плавно. Здесь размещены несколько отдельных участков общей площадью 1,4 га. Лукашенко здесь не появлялся уже более 10 лет. Участок принадлежит Березинскому биосферному заповеднику.

Резиденция в Припятском национальном парке

Резиденция в Припятском национальном парке (фото: tut.by)

Комплекс находится рядом с городком Лясковичи Петриковского района. На участке есть десятки построек, вертолетная площадка, спортивный комплекс и гостевые дома. Официально все это называется "Комплекс для обслуживания делегаций в "Припятском национальном парке". Здесь Лукашенко принимал бывшего президента Украины Петра Порошенко в 2017 году.

Резиденция на Браславских озерах

Она находится на участке 14 га на берегу озера Волосо, в заповеднике "Интерлейк". Здесь есть гостевые дома и вертолетная площадка. О том, что Лукашенко посещает это место, сообщили в 2011 года, когда была построена современна траса.

Правительственная резиденция "Вискули"

Правительственная резиденция "Вискули" (фото: belarus.by)

Лукашенко заявлял, что посещает ее несколько раз в год. Здесь был подписан договор о прекращении существования СССР. Территория официально принадлежит Национальному парку "Беловежская пуща".

Другие резиденции

Дворец Независимости в Минске (фото: wikipedia.org)

Кроме резиденций, которые расположены загородом у президента Беларуси есть еще, как минимум три резиденции в столице Беларуси - Минске. Две из них Лукашенко часто посещает - это резиденция на улице Карла Маркса, 38 и Дворец Независимости на проспекте Победы.

Резиденция в "Дроздах" представляет собой несколько десятков корпусов. Кроме того, там есть бассейн, баня и вертолетная площадка.