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У Лукашенко знайшли десяток секретних резиденцій: фото особняків

Новость на русском → Білорусь, Неділя 14 лютого 2021 17:37
У Лукашенко знайшли десяток секретних резиденцій: фото особняків Олександр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Автор: Styler

Олександр Лукашенко під час всебілоруських зборів в черговий раз розкритикував бізнесменів. При цьому журналісти провели розслідування і розповіли про резиденції президента Білорусі.

Відомо не менше 7 заміських резиденцій Лукашенко. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Заміська резиденція "Озерний" під Мінськом

У Лукашенко знайшли десяток секретних резиденцій: фото особняків

Резиденція "Озерний" (фото: president.gov.by)

Вона знаходиться на землі площею 88 гектарів разом з парком, лісом і озером, спортивними майданчиками та іншими спорудами. У 18 столітті ці землі належали графу Тишкевичу.

Тут президент Білорусі любить приймати своїх гостей. У резиденції у нього були Володимир Путін, Жерар Депардьє та Стівен Сігал.

Резиденція "Заславль"

У Лукашенко знайшли десяток секретних резиденцій: фото особняків

Резиденція "Заславль" (фото: president.gov.by)

Друга резиденція знаходиться на березі Мінського моря і займає площу 35,7 га. Тут є декілька особняків, тенісні корти, сад і басейн. При цьому офіційний власник резиденції "Дипсервис"

Резиденція "Олександрія-2"

У Лукашенко знайшли десяток секретних резиденцій: фото особняків

Резиденція "Олександрія-2" (фото: svaboda.org)

Дана резиденція знаходиться на батьківщині президента Білорусі. Тут він часто зупиняється під час візитів в Могилевську область. На резиденції знаходиться кілька одноповерхових корпусів, гостьові будинки, спортивний майданчик та двоповерховий котедж. Також офіційно комплекс належить не Лукашенко, а "Белнафтогазу".

Резиденція в Березинському біосферному заповіднику

У Лукашенко знайшли десяток секретних резиденцій: фото особняків

Резиденція в Березинському біосферному заповіднику (фото: berezinsky.by)

Вона знаходиться на березі озера Плавно. Тут розміщені декілька окремих ділянок загальною площею 1,4 га. Лукашенко тут не з'являвся вже більше ніж 10 років. Ділянка належить Березинському біосферному заповіднику.

Резиденція в Прип'ятському національному парку

У Лукашенко знайшли десяток секретних резиденцій: фото особняків

Резиденція в Прип'ятському національному парку (фото: tut.by)

Комплекс знаходиться поруч з містечком Лясковичи Петриківського району. На ділянці є десятки будівель, вертолітний майданчик, спортивний комплекс і гостьові будинки. Офіційно це називається "Комплекс для обслуговування делегацій в "Прип'ятському національному парку". Тут він Лукашенко приймав колишнього президента України Петра Порошенка у 2017 році.

Резиденція на Браславських озерах

Вона знаходиться на ділянці 14 га на березі озера Волос, в заповіднику "Інтерлейк". Тут є гостьові будинки і вертолітний майданчик. Про те, що Лукашенко відвідує це місце, повідомили у 2011 році, коли була побудована сучасна траса.

Урядова резиденція "Віскулі"

У Лукашенко знайшли десяток секретних резиденцій: фото особняків

Урядова резиденція "Віскулі" (фото: belarus.by)

Лукашенко заявляв, що відвідує її кілька разів в рік. Тут був підписаний договір про припинення існування СРСР. Територія офіційно належить Національному парку "Біловезька пуща".

Інші резиденції

У Лукашенко знайшли десяток секретних резиденцій: фото особняків

Палац Незалежності в Мінську (фото: wikipedia.org)

Крім резиденцій, які розташовані за містом у президента Білорусі є ще, як мінімум три резиденції в столиці Білорусі - Мінську. Дві з них Лукашенко часто відвідує - це резиденція на вулиці Карла Маркса, 38 і Палац Незалежності на проспекті Перемоги.

Резиденція в "Дроздах" являє собою кілька десятків корпусів. Крім того, там є басейн, лазня і вертолітний майданчик.

Нагадаємо, Лукашенко відзначився висловлюванням про iPhone 12.

Ми також писали про те, що українські зірки заспівали на прийомі у Лукашенка, і отримали ордени.

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