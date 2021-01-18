Украинские звезды спели на приеме у Лукашенко, а тот вручил им ордена

Украинские артисты выступили на приеме у Лукашенко (Коллаж РБК-Украина)

На новогодний прием в Александру Лукашенко в Минск поехали две украинские певицы – Ирина Билык и Элина Иващенко. Они выступили на праздничном приеме 16 января вместе со звездами российской эстрады, а также получили из рук Лукашенко, который захватил власть в Беларуси, ордена.

Как сообщает Фонд культурной солидарности Беларуси, украинские артистки выступили на праздничном приеме у Лукашенко.

"На новогоднем приеме Лукашенко выступили и украинские певцы: Элина Иващенко и народная артистка Украины Ирина Билык", - сказано в сообщении на странице Фонда в Facebook.

А вот издание Reformation сообщает, что на этом приеме также выступили звезды российской эстрады – Стас Михайлов, Валерий Сюткин, Зара. Также был замечен экс-солист ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок.

Стоит отметить, что исполнители сначала начали публиковать фото с мероприятия, но потом их удалили или заблокировали возможность просматривать или комментировать.

Известно, что концерт прошел в стиле "Вечера на хуторе близ Диканьки", и во время приема Лукашенко раздал участникам концерта ордена, медали и благодарности артистам, сотрудникам СМИ и государственным деятелям.

Ирина Билык – заслуженная и народная артистка Украины. А Элина Иващенко – победительница нескольких вокальных шоу в Украине, в частности – "Голос. Дети" в 2016 году, "Х-фактор" в 2019 году, "Черноморские игры" в 2018 году и "Славянский базар" в 2020 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что Лукашенко назвал причины затянувшихся протестов в Беларуси.

А также рассказывали о том, что Лукашенко предложил белорусам взять голову в руки.