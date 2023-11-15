"Живемо не в хоромах": Alyona Alyona відверто розповіла про стосунки з бойфрендом

Де зірка живе з бойфрендом

Реперка зізналась, що її коханий "витягнув" з її душі те, що дуже довго лежало на дні. Зокрема, мова йде про жіночність Alyona Alyona.

За її словами, їй подобається така трансформація, адже вона почала дійсно відчувати душевне щастя, "наприклад, риючись на клумбі".

"Мені це подобається. Мені подобається прати й розвішувати білизну. Я нікому не даю розвішувати, це моя стихія, це моє лего. Я почала показувати, як щось готую",

- сказала вона.

Живуть закохані у трикімнатній квартирі з братом Володимира та його дівчиною. Однак, Alyona Alyona зазначила, що однаково відчуває себе щасливою.

"Мені все одно, що ми живемо не в хоромах, що там немає якогось супер ремонту, що там тісно. Байдуже. Це цінність, яка змінилась через війну. Я не хочу євро квартири, нічого такого, мені все одно. Я там щаслива", - сказала зірка.

Alyona Alyona (скриншот)

Також реперка зізналася, що закохалася перша. За її словами, Вова став першою людиною, яка мала "людське ставлення" до неї, адже раніше таким чином хотіли отримати якусь вигоду від зірки.

"У нас була переписка, були просто реакції на сторіз, на треки. Бо я артистка, він – музикант. Ніхто не розглядав нікого в жодному контексті. Навіть тоді, коли ми почали спілкуватися, ніхто не думав… І ми почали спілкуватися через те, що я трошки допомагала з документами артистам, хто питав мене про виїзд за кордон. І от на цьому почалася переписка з Вовою", - поділилася вона.

Хто хлопець Alyona Alyona

Цього року реперка натякнула на нові стосунки. Виявилось, що бойфрендом виконавиці є діджей та продюсер VovKING. Він також працює у музичній індустрії, займаючись створенням хітів з 2010 року.

VovKING презентував свої треки на відомих лейблах та виступав на багатьох фестивалях.

VovKING (фото: instagram.com/vovkingtv)