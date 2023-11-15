"Живем не в хоромах": Alyona Alyona откровенно рассказала об отношениях с бойфрендом

Где звезда живет с бойфрендом

Реперка призналась, что ее любимый "вытащил" из ее души то, что очень долго лежало на дне. В частности, речь идет о женственности Alyona.

По ее словам, ей нравится такая трансформация, ведь она начала действительно испытывать душевное счастье, "например, роясь на клумбе".

"Мне это нравится. Мне нравится стирать и развешивать белье. Я никому не даю развешивать, это моя стихия, это мое лего. Я начала показывать, как что-то готовлю", - сказала она.

Живут влюбленные в трехкомнатной квартире с братом Владимира и его девушкой. Однако, Alyona Alyona отметила, что все равно чувствует себя счастливой.

"Мне все равно, что мы живем не в хоромах, что там нет какого-то супер ремонта, что там тесно. Неважно. Это ценность, которая изменилась из-за войны. Я не хочу евро квартиры, ничего такого, мне все равно. Я там счастлива" , - сказала звезда.

Alyona Alyona (скриншот)

Также реперша призналась, что влюбилась первая. По ее словам, Вова стал первым человеком, который имел "человеческое отношение" к ней, ведь раньше таким образом хотели извлечь какую-то выгоду от звезды.

"У нас была переписка, были просто реакции на сторис, на треки. Потому что я артистка, он - музыкант. Никто не рассматривал никого ни в одном контексте. Даже тогда, когда мы начали общаться, никто не думал… И мы начали общаться из-за того, что я немного помогала с документами артистам, кто спрашивал меня о выезде за границу. И вот на этом началась переписка с Вовой", - поделилась она.

Кто парень Alyona Alyona

В этом году реперка намекнула на новые отношения. Оказалось, что бойфрендом исполнительницы является диджей и продюсер VovKING. Он работает в музыкальной индустрии, занимаясь созданием хитов с 2010 года.

VovKING представил свои треки на известных лейблах и выступал на многих фестивалях.

VovKING (фото: instagram.com/vovkingtv)