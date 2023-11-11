Alyona Alyona згадала, як у дитинстві її булили батьки через зайву вагу: "Ну може не їж ти вже, га?"

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona шокувала своїх прихильників зізнанням. Виявилося, що у дитинстві через зайву вагу її булили найрідніші люди - її батьки.

Alyona Alyona поділилася неприємними спогадами з дитинства

За словами співачки, зі цькуванням через зайву вагу вона зіштовхнулась після шостого класу, коли переїхала в інше місто.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

До цього вона відчувала себе щасливим підлітком.

"Я собі ходила з усіма дітьми, мала багато друзів, мала перше кохання (в наступному році нашій з кумом дружбі буде 30 років!), була 3-тя по зросту серед дівчат. Я ніколи не соромилася їсти з однокласниками, ходила на танці, співала на сцені. Я б навіть сказала, що в якийсь момент я почала витягуватися й стрункішати. Хоча костюми принцеси і графині у фотографа шкільного були мені замалі все одно", - розповіла знаменитість.

Потім майбутня зірка пішла до гімназії, де її почали булити.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"А потім гімназія... Вона була маленька, десь до 200 учнів. І я єдина там була така добре смачна. А ще одяг: як не крути, але він мені додавав років 10. В 11 на 20. Як вчителька. Дякую бабусі, що трохи з гуманітарки передавала чогось сучасного й відповідних розмірів. За це старшокласники трохи мене стібали. Був такий хлопець Лев, який міг навіть ногою вдарити по жопі, бо в нас однакові портфелі. А після уроків приставав, бо я мала вже другий розмір грудей у тому віці", - розповіла вона.

Alyona Alyona зізналась, що схильність до набору ваги у неї передалася по татовій лінії.

Однак батьки її сподівалися, що з часом вона витягнеться, як це зробили тато виконавиці і її тітка, сестра батька.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Вона також додала, що любила взяти у бібліотеці казки народів світу і читати їх годинам. А під час цього процесу їсти.

Тоді ж знаменитість почали засуджувати.

"В школі - від старшаків. В суспільстві - всі ходили і щось капали моїм батькам на спільних застіллях, що я багато їм. В сім'ї - мама просто дивилася таким поглядом, мовчки, але очі все говорили: "Ну може не їж ти вже, га?". А тато запитував, чи пролажу я ще у двері й чи налазить на мене ще одяг", - пригадала співачка.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Артистка дуже ображалась, і через це їла ще більше на зло усім.

"Тому всі мамки, які в мене в приватних повідомленнях запитують, що робити, щоб дитина контролювала вагу - головне, не робіть так. Чи говорила я про це з батьками? Ні", - зізналася Альона.