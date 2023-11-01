"Зі мною не все окей": Alyona Alyona назвала важливу причину своє творчої паузи

Відома українська реперка Аlyona Аlyona заявила, що йде зі сцени та робить паузу у своїй творчості . Як виявилось, вона хоче приділити увагу своєму здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram реперки.

Яку назвала причину

Нещодавно реперка Аlyona Аlyona повідомила, що готується до творчої паузи. Після такої новини фани почали хвилюватись за стан артистки.

За словами зірки, орієнтовно пауза триватиме 3 місяці. Як зізнається сама реперка, більшість часу у паузі вона хоче приділити здоров’ю, особистому перезавантаженню та мінімізувати соціальні мережі у цей період.

Також Аlyona Аlyona натякнула, що у паузі буде місце для творчості і, можливо, вже скоро фани почують багато нових хітів.

Зокрема, реперка планує пройти "великий чекап здоров’я", адже вона відкладала вже це 20 місяців.

"Я дякую всім вам за те, що мені перед вами не соромно зізнаватися в тому, що зі мною не все окей, що я потребую якихось перерв чи пауз, що я проходжу етап змін у своєму житті, що я хочу витратити час на творчість, щось взяти із того, що я пережила, і перетворити на нові треки і так далі. Ви класні, і це для мене дуже важливо", - додала alyona alyona.

Як відреагували фани на заяву

Після новини реперки під відео з'явилось багато коментарів фанів. Зокрема, вони пишуть, що зірка робить все правильно, адже здоров'я на першому місці.

Також через це проходжу і це крута штука! Ти молодець. Тому що коли постійно "в ритмі" зупинитися важко і зізнатися собі що це потрібно також

Дуже правильне рішення! Завжди треба обирати себе

Це класно і такі періоди потрібні. Бажаю вам швидко набратися сил, відпочити і перезавантажитися в наш непростий час

Чекаємо вас, здоровою, усміхненою та з новими піснями

Зірка, яка дбає про себе - це зірка, яка світить яскравіше

Аlyona Аlyona (фото: instagram.com/alyona.alyona)