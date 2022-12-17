Не жива та не штучна: яку ялинку найкраще поставити на Новий рік

Щороку багато українців замислюються про те, яку ялинку найкраще вибрати для Нового року – живу, штучну чи переглянути альтернативні варіанти.
Яку ж вибрати ялинку для новорічних свят і яка буде екологічна, розповіли в Maximum.
Головний аргумент на користь таких ялинок – турбота про природу, бо не треба щороку вирубувати дерева. Другий нюанс – фінансовий, бо не потрібно щороку витрачати гроші на нове дерево, яке за кілька тижнів вирушить на перероблення.
Але є і мінуси:
Фото: pixabay.com
Ялинки для продажу напередодні свят вирощують спеціально у лісогосподарствах. У цих ялинках немає пластику. Хоча експерти стверджують, що у живої ялинки вуглецевий слід становить близько 16 кг.
Тобто якщо таку ялинку спалити як добриво, то негативний вплив на природу зменшиться на 80%. А щоб скоротити екологічний слід, ялинку треба обирати у найближчому лісгоспі.
А ще такі є мінуси:
Фото: pixabay.com
Ялинка в горщику. Це найкращий варіант та аналог живого дерева. Така ялинка пахне і не псує довкілля. Після свят її треба пересадити і її доглядати. А можна прикрасити живу ялинку у дворі, якщо ви мешкаєте у власному будинку з територією.
Декоративні ялинки. Можна змайструвати власну ялинку – хендмейд із матеріалів під руками. Якщо хочете запах ялинки – прикрасьте будинок гілками.
Альтернативна ялинка. Можна придумати ялинку з книг, олівців, дроту – будь-чого, на що вистачить вашої фантазії. Пам'ятайте, що новорічна мішура – не екологічна.
До речі, раніше ми писали про те, куди потрібно поставити ялинку в будинку, щоб залучити достаток та удачу.
А ще розповідали про те, як можна почистити штучну ялинку.