Не живая и не искусственная: какую елку лучше всего поставить на Новый год

Почему искусственная елка не самый лучший вариант

Главный аргумент в пользу таких елок - забота о природе, так как не нужно ежегодно вырубать деревья. Второй нюанс - финансовый, так как не нужно ежегодно тратить деньги на новое дерево, которое через пару недель отправится на переработку.

Но есть и минусы:

Затрата ресурсов. Чтоб сделать, запаковать, транспортировать такую елочку, тратится много ресурсов, которые, в том числе еще провоцируют выброс парниковых газов.

Чтоб сделать, запаковать, транспортировать такую елочку, тратится много ресурсов, которые, в том числе еще провоцируют выброс парниковых газов. Поливинилхлорид. Елки делаются из пластика и чаще всего - это поливинилхлорид (ПВХ), который изготавливается из горючих полезных ископаемых. Этот процесс сопровождается выбросами парниковых газов и высвобождением канцерогенов (диоксин, этиленхлорид, винилхлорид). Кстати, именно поэтому не рекомендуется ставить искусственные елки возле теплых батарей, так как это усиливает выделение токсичных веществ.

Елки делаются из пластика и чаще всего - это поливинилхлорид (ПВХ), который изготавливается из горючих полезных ископаемых. Этот процесс сопровождается выбросами парниковых газов и высвобождением канцерогенов (диоксин, этиленхлорид, винилхлорид). Кстати, именно поэтому не рекомендуется ставить искусственные елки возле теплых батарей, так как это усиливает выделение токсичных веществ. Углеродный след. Эксперты из "Carbon Trust" пришли к выводу, что двухметровая искусственная елка – это около 40 килограммов парниковых газов, что вдвое больше, чем от настоящей елки.

Эксперты из "Carbon Trust" пришли к выводу, что двухметровая искусственная елка – это около 40 килограммов парниковых газов, что вдвое больше, чем от настоящей елки. Утилизация. Пластмасса не может разлагаться биологическим путем, а переработка таких деревьев отсутствует.

Фото: pixabay.com

А что не так с живой елкой?

Елки для продажи накануне праздников выращивают специально в лесхозяйствах. В этих елках нет пластика. Хотя эксперты утверждают, что у живой елки углеродный след составляет около 16 кг.

То есть, если такую елку сжечь как удобрение, то негативное влияние на природу уменьшится на 80%. А чтобы сократить экологический след, елку нужно выбирать в ближайшем лесхозе.

А еще такие есть минусы:

Поддельные лицензии. Кроме легальных продавцов существую мошенники и браконьеры. Легальная елка должна быть с биркой, на которой есть штрих-код, а у продавца - кассовый аппарат с чеками.

Кроме легальных продавцов существую мошенники и браконьеры. Легальная елка должна быть с биркой, на которой есть штрих-код, а у продавца - кассовый аппарат с чеками. Лесхоз - не лес. А значит насаждения елок не природные, их человек сажает специально. При этом могут использовать гербициды и пестициды.

А значит насаждения елок не природные, их человек сажает специально. При этом могут использовать гербициды и пестициды. Утилизация. На свалке елки разлагаются и выделяется метан, он влияет на климат. Можно сжечь - так вреда экологии меньше. Еще можно измельчить дерево в щепки и применять как удобрение - этим занимаются в пунктах приема.

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Какие варианты елок есть еще

Елка в горшке. Это лучший вариант и аналог живого дерева. Такая елка пахнет и не портит окружающую среду. После праздников ее нужно пересадить и за ней ухаживать. А можно украсить живую елку во дворе, если вы живете в собственном доме с территорией.

Декоративная елка. Можно смастерить собственную елку - хендмейд из материалов под руками. Если хотите запах елки - украсьте дом ветками.

Альтернативная елка. Можно придумать елку из книг, карандашей, проволоки - чего угодно, на что хватит вашей фантазии. Помните, что новогодняя мишура - не экологична.

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