Не живая и не искусственная: какую елку лучше всего поставить на Новый год

Ежегодно многие украинцы задумываются о том, какую елку лучше всего выбрать для Нового года - живую, искусственную или посмотреть альтернативные варианты.
Какую же выбрать елку для новогодних праздников и какая будет самая экологичная, рассказали в Maximum.
Главный аргумент в пользу таких елок - забота о природе, так как не нужно ежегодно вырубать деревья. Второй нюанс - финансовый, так как не нужно ежегодно тратить деньги на новое дерево, которое через пару недель отправится на переработку.
Но есть и минусы:
Фото: pixabay.com
Елки для продажи накануне праздников выращивают специально в лесхозяйствах. В этих елках нет пластика. Хотя эксперты утверждают, что у живой елки углеродный след составляет около 16 кг.
То есть, если такую елку сжечь как удобрение, то негативное влияние на природу уменьшится на 80%. А чтобы сократить экологический след, елку нужно выбирать в ближайшем лесхозе.
А еще такие есть минусы:
Фото: pixabay.com
Елка в горшке. Это лучший вариант и аналог живого дерева. Такая елка пахнет и не портит окружающую среду. После праздников ее нужно пересадить и за ней ухаживать. А можно украсить живую елку во дворе, если вы живете в собственном доме с территорией.
Декоративная елка. Можно смастерить собственную елку - хендмейд из материалов под руками. Если хотите запах елки - украсьте дом ветками.
Альтернативная елка. Можно придумать елку из книг, карандашей, проволоки - чего угодно, на что хватит вашей фантазии. Помните, что новогодняя мишура - не экологична.
Кстати, ранее мы писали о том, куда нужно поставить елку в доме, чтобы привлечь достаток и удачу.
А еще рассказывали о том, как можно почистить искусственную елку.