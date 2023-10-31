Жив від операції до операції: лікарі в Україні врятували хлопчика з хворобою Гіршпрунга

У Києві лікарі лікарні Охматдит дають надію на нормальне життя. Близько року тривало лікування 12-річного пацієнта з тотальною формою хвороби Гіршпрунга - найважчою вадою розвитку товстої кишки у дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку лікарні Охматдит у Facebok.
Миколі зараз 12 років, йому подобається риболовля, спорт та активний відпочинок. Складно уявити що ще 2 роки тому він жив від процедури до процедури, від операції до операції.
З самого народження Микола страждав на періодичні закрепи, за місяць він міг схуднути на 4 кг. Йому ставили різні діагнози та давали численні рекомендації, але полегшення не наступало.
Влітку 2020 року батьки Миколи звернулись Охматдит, де після ретельного дообстеження було поставлено діагноз тотальна форма хвороби Гіршпрунга.
Хвороба Гіршпрунга є однією з важких вад розвитку товстої кишки й посідає одне з провідних місць в структурі патології травного тракту у дітей. Вона характеризується відсутністю нервових гангліїв в ділянці товстої кишки, що призводить до її дисфункції.
Підступна хвороба може не проявлятись специфічними симптомами та маскуватись під інші захворювання, в чому й полягає основна небезпека.
Після цього хлопчику провели етапне оперативне лікування: резекцію ураженої частини кишківника, формування анастомозу, виведення стоми та завершальне закриття стоми.
Загалом лікування тривало близько року.
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