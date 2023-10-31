Жил от операции к операции: врачи в Украине спасли мальчика с болезнью Гиршпрунга

Как обнаружили болезнь у ребенка

Николаю сейчас 12 лет, ему нравится рыбалка, спорт и активный отдых. Сложно представить, что еще 2 года назад он жил от процедуры к процедуре, от операции к операции.

С самого рождения Николай страдал периодическими запорами, за месяц он мог похудеть на 4 кг. Ему ставили разные диагнозы и давали многочисленные рекомендации, но облегчения не наступало.

Летом 2020 года родители Николая обратились в Охматдет, где после тщательного дообследования был поставлен диагноз тотальная форма болезни Гиршпрунга.

В Охматдете спасли мальчика с болезнью Гиршпрунга (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Что известно о болезни

Болезнь Гиршпрунга является одним из тяжелых пороков развития толстой кишки и занимает одно из ведущих мест в структуре патологии пищеварительного тракта у детей. Она характеризуется отсутствием нервных ганглиев в области толстой кишки, что приводит к ее дисфункции.

Коварная болезнь может не проявляться специфическими симптомами и маскироваться под другие заболевания, в чем основная опасность.

После этого мальчику провели этапное оперативное лечение: резекцию пораженной части кишечника, формирование анастомоза, выведение утомления и завершающее закрытие утомления.

В целом лечение длилось около года.

В Охматдете спасли мальчика с болезнью Гиршпрунга (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)