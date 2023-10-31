МРТ хребта не потрібне. Лікар пояснив причину оніміння рук

Якшо ви відчуваєте оніміння рук - вам не потрібно робити МРТ хребта.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію невролога Давида Щербини в Instagram.

Причини оніміння рук

Хоча МРТ інколи дійсно потрібне при оніміннях, але в більшості звернень воно не допомагає в діагностиці. Основна причина пошкоджень нервів, через які ви відчуваєте оніміння - це тунельні синдроми.

Кожен нерв виходить із хребтового каналу і йде далі вздовж різних м’язів, сухожилків та кісток до самих кінчиків пальців, його шлях між цих анатомічних структур ми називаємо тунелем. Звідси і назва - тунельні синдроми. Тобто, пошкодження нерву в своєму анатомічному тунелі.

Нерв може пошкоджуватись через тривалі незручні положення рук, у людей що довго працюють за комп'ютером, також часто зустрічаються у велосипедистів, мотоциклістів та ін. Тунельні синдроми можуть виникати через тривалу напружену роботу руками (візажисти, перукарі, стоматологи тощо).

Невдале анатомічне положення нерву (що є вродженим фактором) також може бути чинником виникнення тунельних синдромів. Тому не завжди конкретні провокуючі фактори вдається виявити.

Легкі пошкодження нерву провокують оніміння та легкі болі в ділянці іннервації.

Важкі - викликають парез (порушення рухової функції).

Часто буває що оніміння при тунельних синдромах турбує тільки уві сні, це пробуджує і заставляє змінювати положення руки.

Найвідоміший тунельний синдром в світі - синдром карпального каналу. Цей стан характеризується пошкодженням серединного нерву під час його проходження через карпальний канал.

Тунельні синдроми часто минають і самі, і не завжди потребують специфічного лікування, особливо коли є зрозумілий провокуючий фактор який можна усунути (тривала робота руками, опирання на руку під час роботи).

Що робити при онімінні рук

Якщо оніміння не проходить, викликає слабкість в руці чи впливає на якість життя - тоді треба робити ЕНМГ (золотий стандарт діагностики периферичних нервів). ЕНМГ дозволяє виявити який саме нерв пошкоджений, в якому місці, і наскільки сильно.

В залежності від типу тунельного синдрому лікування може бути різним, синдром карпального каналу лікується, наприклад, носінням ортезу, інʼєкціями глюкокортикоїдів, або оперативним втручанням.