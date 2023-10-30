Українцям розповіли, за що не потрібно платити при інсульті в лікарні

В Україні допомога при гострому мозковому інсульті входить до пріоритетних послуг Програми медичних гарантій. Тому допомогу людина може отримати абсолютно безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної служби здоров'я в Telegram .

Що варто знати

Людина з підозрою на інсульт отримує всю необхідну діагностику безоплатно, а в разі підтвердження діагнозу - і лікування.

Тому, щоб отримати допомогу, пацієнту не потрібне направлення лікаря. Як правило, таких пацієнтів доставляє екстрена допомога.

Важливо, щоб бригада якомога швидше відвезла людину з підозрою на інсульт у заклад, який має договір з НСЗУ за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".

До безоплатної допомоги входять такі послуги:

невідкладна нейровізуалізація - КТ або МРТ

лабораторні та інструментальні дослідження

своєчасне знеболення

спостереження за функцією ковтання

ліки з Нацпереліку основних лікарських засобів

Ознаки інсульту

До попереджувальних ознак інсульту, що виникають раптово, входять:

оніміння або слабкість обличчя, руки чи ноги, частіше з одного боку тіла

проблема з розумінням мови чи мовленням, плутанина в словах, реченнях тощо

проблема із зором в очах або оці

проблеми з ходьбою, запаморочення, втрата рівноваги чи координації

сильний головний біль без причин

Якщо ви спостерігаєте наявність однієї чи кількох ознак, що виникають раптово, одразу звертайтеся до лікаря або викликайте швидку.

Також ознаки небезпеки можуть проявлятися сонливістю, блювотою, нудотою, двоїнням в очах. Ознаки можуть тривати лише кілька хвилин, потім зникати. Вони сигналізують про важкий стан, який треба лікувати.

Інсульт зустрічається у всіх вікових групах, проте ризик захворювання збільшується у віці від 55 до 85.

Чоловіки мають більший ризик інсульту в молодому та середньому віці, але більше жінок помирає від інсульту в старшому віці.