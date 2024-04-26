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"Життя було під реальною загрозою". У Дніпрі медики врятували 22-річного захисника

22-річний Михайло проходить лікування у Дніпрі (скриншот із відео)
Автор: Василина Копитко

Медики у Дніпрі врятували 22-річного Михайла, якому уламок міни розтрощив коліно. Зараз захисник уже одужує, але ногу йому таки довелося ампутувати.

Історію захисника розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка у Facebook.

Історія захисника

"Коли прилетіла 120 міна, мить тривала вічно, але 22-річний Михайло встиг накласти турнікет і сказати по рації, що він 300-й. Великий уламок повністю розтрощив його коліно. Через одежу, залиту кров'ю, було видно розбиті кісточки та м'язи. Але він не розгубився, зібрав волю в кулак. Дав собі слово доїхати живим до Франківська", - розповідає лікар.

Михайло, підтримуючи руками й здоровою кінцівкою праву ногу, проїхав всю евакуацію, намагаючись не втратити притомність. У Слов'янську воїну ампутували кінцівку й важкому стані доправили до реанімації Мечникова.

У родині Михайла п'ятеро синів, з яких він наймолодший. Його брат Андрій також воює. 

"Михайло та Андрій - справжня українська родина. Брат зараз поруч, вони сміються, підтримуючи один одного, згадуючи красивих дівчат. Іноді братерське щастя проявляється в таких зустрічах. А ще два дні тому життя було під реальною загрозою", - говорить Риженко.

Зараз захисник уже одужує й сам зізнається, що швидко відновлюється.

"З перших хвилин стабілізації Михайло просить одного - евакуації до Івано-Франківська, до рідного міста, в якому хоче прожити все своє життя…" - каже лікар.

Під постом лікаря українці бажають швидкого одужання воїну й висловлюють подяку за захист України.

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