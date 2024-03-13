Перелили 4 літри крові. Медики вразили історією воїна, якого дивом вдалося врятувати
Лікарі у Дніпрі врятували воїна, який отримав важке поранення у шию та втратив багато крові на полі бою. Завдяки злагодженій роботі воєнних медиків стан захисника вдалося стабілізувати та вчасно доставити його до лікарні.
Історію військового розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка у Facebook.
Історія порятунку воїна
8 березня біля населеного пункту Тоненьке, що у Донецькому напрямку, Володимир отримав важке поранення у шию з пошкодженням загальної сонної артерії та яремної вени, поранення стегна.
Воєнні медики у Покровську зробили складну операцію зі встановлення графт-стенту в ліву сонну артерію, ушили загальну яремну вену.
"Потім його терміново направили в лікарню Мечникова, де одразу виконали декілька складних операцій - ушивання пошкодженої плечової артерії праворуч, тромбектомію з плечової артерії", - розповідає Риженко.
Одразу після цього в ендоваскулярному центрі зупинили активну кровотечу з пошкоджених гілок артерій шиї шляхом внутрішньосудинної емболізації.
Захиснику перелили майже 4 літри крові
"У складній ситуації військові медики та лікарі Мечникова зробили більше, чим всі інститути разом взяті, рятуючи життя Володимиру, який міг загинути ще на полі бою", - додає лікар.
Захиснику перелили майже 4 літри крові, щоб врятувати життя.
"Він каже, що тепер його життя буде сяяти, воно не закінчилось там, ангели були поряд… Після вибуху він закрив очі та чекав, коли вийде з темряви", - ділиться історією військового медик.
Також лікар додав, що воїна готують до евакуації.
На пост Риженка відреагували багато українців, які у коментарях захоплюються відданістю медиків своїй професії та бажають швидкого одужання Володимиру.
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