"Жизнь была под реальной угрозой". В Днепре медики спасли 22-летнего защитника

История защитника

"Когда прилетела 120 мина, мгновение длилось вечно, но 22-летний Михаил успел наложить турникет и сказать по рации, что он 300-й. Большой обломок полностью разбил его колено. Через одежду, залитую кровью, были видны разбитые косточки и мышцы. Но он не растерялся, собрал волю в кулак. Дав собі слово доїхати живим до Франківська", - розповідає лікар.

Михаил, поддерживая руками и здоровой конечностью правую ногу, проехал всю эвакуацию, стараясь не потерять сознание. В Славянску воину ампутировали концовку и в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Мечникова.

В семье Михаила пять сыновей, из которых он самый младший. Его брат Андрей тоже воюет.

"Михаил и Андрей - настоящая украинская семья. Брат сейчас рядом, они смеются, поддерживая друг друга, вспоминая красивых девушек. Иногда братское счастье проявляется в таких встречах. А еще два дня назад жизнь была под реальной угрозой", - говорит Рыженко.

Сейчас защитник уже поправляется и сам признается, что быстро восстанавливается.

"С первых минут стабилизации Михаил просит одного - эвакуацию в Ивано-Франковск, в родной город, в котором хочет прожить всю свою жизнь..." - говорит врач.

Под постом врача украинцы желают скорейшего выздоровления воину и выражают благодарность за защиту Украины.