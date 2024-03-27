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Ледь вибрався із палаючого танку. Історія воїна, який дивом врятувався, вразила українців

Середа 27 березня 2024 07:21
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Ледь вибрався із палаючого танку. Історія воїна, який дивом врятувався, вразила українців Поранений Олексій зараз перебуває у Дніпрі (скриншот із відео)
Автор: Василина Копитко

Медики Дніпра врятували 43-річного Олексія з Києва, який отримав важкі опіки, коли ворог влучив ракетою у його танк. Військовому дивом вдалося виповзти з палаючої техніки.

Історію захисника розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка у Facebook.

Історія військового

"З самого початку війни Олексій пішов до військкомату з посвідченням водія автомобіля і водія трактора. Після другого візиту до комісаріату був мобілізований, став танкістом", - розповідає лікар історію військового.

Олексій отримав поранення на Слов'янському напрямку. У бою в його танк ворог поцілив з протитанкової ракети. Техніку охопив вогонь, військовий дивом виповз з палаючого танку.

Далі він потрапив у стабпункт, потім у військовий госпіталь і тільки ввечері того ж дня його доставили у лікарню Мечникова.

"Сильно обпечене обличчя, посічене уламками, осколкові поранення кінцівок, грудної клітини і черевної стінки, перелом кісток обох гомілок. Захисника прооперовали, йому наклали апарати зовнішньої фіксації", - розповідає Риженко.

Лікарі-травматологи після операції пообіцяли, що Олексій зможе ходити.

"Найбільше хоче побачити дружину і двох дітей, проситься якнайшвидше на евакуацію до Києва. Каже: "вдома я і такий знадоблюсь". Такі воїни як Олексій, нам дають надію, що ціною здоров'я та життя настануть кращі часи для нашої України", - розповідає лікар.

Під постом Риженка багато українців залишили коментарі, у яких бажають одужання Олексію та швидкого повернення додому.

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