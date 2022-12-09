UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

8 дітей стали сиротами: під Житомиром трагічно загинуло молоде подружжя

На Житомирщині сталася трагедія (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Житомирській області подружжя загинуло під час поїздки на авто. Ймовірно, вони підірвалися на міні. Їхні 8 дітей залишилися сиротами...

Про це повідомила поліція Житомирської області на сторінці у Facebook.

Що відомо про трагедію?

Як повідомляють правоохоронці, подія сталась в Олевській громаді. За попередньою інформацією 38-річний чоловік і його 32-річна дружина їхали машиною до села неподалік.

Раптово авто опинилось на узбіччі, де стався вибух через наїзд на міну. Унаслідок цього подружжя загинуло.

Знімок з місця трагедії (фото: facebook.com/zhytomyr.police)

"Під час огляду місця події фахівці зафіксували наявні свідчення вибуху. У рамках розпочатого за фактом загибелі людей кримінального провадження будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин", - йдеться у повідомленні.

Через трагічну подію сиротами залишились 8 дітей, усі неповнолітні. Нині вони під наглядом родичів.

Правила безпеки під час воєнного стану

Попри те, що ЗСУ успішно звільняють окуповані території, небезпека все ще залишається у вигляді ворожих мін і розтяжок.

У зв'язку з цим нагадаємо правила безпеки під час воєнного стану.

  • Уникайте відвідувань колишніх військових позицій та оборонних укріплень, ґрунтових доріг і узбіч із твердим покриттям, залишків військової техніки та покинутих споруд.
  • Не торкайтеся підозрілих предметів і не використовуйте поруч засоби радіо- та телефонного зв'язку.
  • Не ходіть до полів, лісів, на водойми та городи.
  • Уникайте руїн і ділянок, які ще не розміновані.

Правила безпеки від ДСНС (фото: t.me/dsns_telegram)

Раніше ми розповідали, як користуватися свічками та генераторами, щоб не було пожежі. Радимо ознайомитися з простими правилами!

Дивіться також відео, як поліціянти врятували з-під води столичного рибалку.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирВибух