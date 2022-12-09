8 дітей стали сиротами: під Житомиром трагічно загинуло молоде подружжя

У Житомирській області подружжя загинуло під час поїздки на авто. Ймовірно, вони підірвалися на міні. Їхні 8 дітей залишилися сиротами...
Про це повідомила поліція Житомирської області на сторінці у Facebook.
Як повідомляють правоохоронці, подія сталась в Олевській громаді. За попередньою інформацією 38-річний чоловік і його 32-річна дружина їхали машиною до села неподалік.
Раптово авто опинилось на узбіччі, де стався вибух через наїзд на міну. Унаслідок цього подружжя загинуло.
Знімок з місця трагедії (фото: facebook.com/zhytomyr.police)
"Під час огляду місця події фахівці зафіксували наявні свідчення вибуху. У рамках розпочатого за фактом загибелі людей кримінального провадження будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин", - йдеться у повідомленні.
Через трагічну подію сиротами залишились 8 дітей, усі неповнолітні. Нині вони під наглядом родичів.
Попри те, що ЗСУ успішно звільняють окуповані території, небезпека все ще залишається у вигляді ворожих мін і розтяжок.
У зв'язку з цим нагадаємо правила безпеки під час воєнного стану.
Правила безпеки від ДСНС (фото: t.me/dsns_telegram)
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