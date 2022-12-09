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8 детей стали сиротами: под Житомиром трагически погибли молодые супруги

В Житомирской области произошла трагедия (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Житомирской области супруги погибли во время поездки на авто. Вероятно, они подорвались на мине. Их 8 детей остались сиротами...

Об этом сообщила полиция Житомирской области на странице в Facebook.

Что известно о трагедии?

Как сообщают правоохранители, событие произошло в Олевской громаде. По предварительной информации, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена ехали машиной в село неподалеку.

Внезапно автомобиль оказался на обочине, где произошел взрыв из-за наезда на мину. В результате супруги погибли.

Снимок с места трагедии (фото: facebook.com/zhytomyr.police)

"При осмотре места происшествия специалисты зафиксировали имеющиеся показания взрыва. В рамках начатого по факту гибели людей уголовного производства будут проведены необходимые экспертные исследования для установления всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Из-за трагического события сиротами остались 8 детей, все несовершеннолетние. Сейчас они под опекой родственников.

Правила безопасности во время военного положения

Несмотря на то, что ВСУ успешно освобождают оккупированные территории, опасность все еще остается в виде враждебных мин и растяжек.

В связи с этим напомним правила безопасности во время военного положения.

  • Избегайте посещения бывших военных позиций и оборонных укреплений, грунтовых дорог и обочин с твердым покрытием, остатков военной техники и заброшенных сооружений.
  • Не прикасайтесь к подозрительным предметам и не используйте рядом средства радио- и телефонной связи.
  • Не ходите в поля, леса, на водоемы и огороды.
  • Избегайте развалин и участков, которые еще не разминированы.

Правила безопасности от ГСЧС (фото: t.me/dsns_telegram)

Раньше мы рассказывали, как пользоваться свечами и генераторами, чтобы не было пожара. Советуем ознакомиться с простыми правилами!

Смотрите также видео, как полицейские спасли из-под воды столичного рыбака.

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ЖитомирВзрыв