Як користуватися свічками та генераторами, щоб не було пожежі: це важливо знати

Під час відключення електроенергії часто через необережне поводження з вогнем може виникнути пожежа. Зараз українці стали активно використовувати свічки та генератори. Але варто знати про правила безпеки, щоб запобігти виникненню непередбачуваних ситуацій.

Про це повідомили на сторінці Київської міської державної адміністрації у Telegram .

Як використовувати свічки

Насамперед важливо пам'ятати, що свічки можна запалювати тільки для освітлення, а не для опалення приміщення або розігріву їжі.

Зокрема, при використанні необхідно:

використовувати невисокі, стійкі та металеві підсвічники;

тримати запалену свічку на безпечній відстані від одягу та інших предметів;

не залишати свічки без нагляду;

не ставити запалену свічку в доступне для дітей місці;

гасити та викидати свічку, коли залишається 2 см парафіну/воску;

не лягати спати, не згасивши свічки.

Правила використання генераторів

Варто знати, як поводитись з генератором, аби не виникло пожежі та інших нещасних випадків. Важливо у жодному разі не залишати прилади без нагляду та запастися вогнегасником.

Зокрема, щоб користуватись генератором, необхідно:

купувати лише сертифіковану продукцію і в ліцензованих точках продажу;

уважно дотримуватись інструкцій виробника;

генератори та паливо варто використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів;

тримати сухим та захищеним від дощу або затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом;

перед тим, як заправляти генератор, дайте йому охолонути. Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути;

встановіть детектори чадного газу.

Як використовувати газові пальники

Саме на газових пальниках можна готувати їжу та гріти воду у найважчі часи. Але у цьому питанні особливу увагу слід приділити не лише вибору, а й правилам безпеки.

Є багато випадків, коли люди обгоріли під час вибуху газового пальника.

Тому українцям при використанні важливо: