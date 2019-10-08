Под Житомиром прохожие вытащили из реки двухлетнюю девочку: видео спасения

В Новоград-Волынском Житомирской области 5 октября чуть не погибла двухлетняя девочка, которая упала с пешеходного моста в реку Случь. Это произошло когда, девочка находилась на руках у матери. Ребенок наклонился, и женщина не удержала девочку.

Мать быстро побежала к концу мосту, чтобы спуститься к спуску реки, но девочку успели достать неравнодушные прохожие.

Ребенка доставили в больницу. Врачи осмотрели девочку и пришли к выводу, что никакой угрозы для ее жизни и здоровья нет. В данный момент женщина с дочкой находится дома.

Под Житомиром прохожие спасли тонущего ребенка (видео: YouTube/ Журналист Житомира)

Вчера, 7 октября, работники ювенальной превенции Новоград-Волынского отдела полиции вместе с социальной службой навестили женщину с ребенком. При этом никаких замечаний к условиям, в которых живет девочка, нет.

Напомним, что ребенок чудом выжил после жуткого ДТП в Харькове. Школьник хотел перебежать дорогу в неположенном месте, но попал под колеса автомобиля. Мальчика спас от смерти или тяжелых травм рюкзак, который был у него за спиной.

Ранее сообщалось, что после разговора по душам полицейский спас мужчину от суицида в Киеве. Мужчина хотел спрыгнуть с 17 этажа. Инцидент произошел в Деснянском районе с мужчиной средних лет.