Зеленский наградил маленькую девочку-героиню (видео)

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский вручил девочке грамоту и цветы

Президент Украины Владимир Зеленский торжественно наградил 11-летнюю девочку-героиню из Закарпатья. Школьница вынесла из пылающего дома четырех братьев и сестер. Детей девочка выносила через окно. Об этом сообщается в сюжете на телеканале Sirius.

Свой подвиг София Рознийчук из Закарпатья совершила в ноябре 2018 года и стала лауреатом Всеукраинской акции герой-спасатель года.

Президент Зеленский торжественно вручил малышке почетную грамоту, букет цветов и настоящую форму, которую носят спасатели. Церемония прошла в Мариинском дворце.

Видео: Зеленский наградил маленькую девочку-героиню (YouTube/Sirius)

Напомним, что 25 ноября 2018 года София Рознийчук из горящего дома спасла трех братьев, которым 6 лет, 5 и 1 год и 7 месяцев и 2-летнюю сестру. С ними был дядя — Василий Иванович, которому 51 год. Из-за болезни ног он не мог передвигаться. Дом загорелся около 22:00, когда все ложились спать. Родители детей в тот злополучный день были в райцентре. Тогда многодетную семью приютили родственники в Рахове. Их дом восстановлению не подлежит.

К слову, в прошлом году спасатели вручили Софии Рознийчук благодарность "За мужество" и подарили мобильный телефон.