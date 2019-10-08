Під Житомиром перехожі витягли з річки дворічну дівчинку: відео порятунку

У Новоград-Волинському Житомирської області 5 жовтня ледь не загинула дворічна дівчинка, яка впала з моста в річку Случ. Це сталося коли дівчинка перебувала на руках у матері. Дитина нахилилася, і жінка не втримала дівчинку.

Мати швидко побігла до кінця мосту, щоб спуститися до спуску річки, але дівчинку встигли дістати небайдужі перехожі.

Дитину доставили в лікарню. Лікарі оглянули дівчинку і прийшли до висновку, що ніякої загрози для її життя і здоров'я немає. У даний момент жінка з донькою перебуває вдома.

Під Житомиром перехожі врятували потопаючу дитину (відео: YouTube/ Журналіст Житомира)

Вчора, 7 жовтня, працівники ювенальної превенції Новоград-Волинського відділу поліції разом з соціальною службою відвідали жінку з дитиною. При цьому ніяких зауважень до умов, в яких живе дівчинка, немає.

Нагадаємо, що дитина дивом вижила після жахливого ДТП у Харкові. Школяр хотів перебігти дорогу в недозволеному місці, але потрапив під колеса автомобіля. Хлопчика врятував від смерті або важких травм рюкзак, який був у нього за спиною.

Раніше повідомлялося, що після розмови по душам поліцейський врятував чоловіка від суїциду в Києві. Чоловік хотів зістрибнути з 17 поверху. Інцидент стався в Деснянському районі з чоловіком середніх років.