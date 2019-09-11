Спас рюкзак: ребенок чудом выжил после жуткого ДТП в Харькове (видео)

ДТП в Харькове - ребенок выжил после удара авто (коллаж: РБК-Украина)

После столкновения с автомобилем школьник отлетел на несколько метров

В Харькове произошло жуткое ДТП с маленьким ребенком. Школьник пытался перебежать дорогу в неположенном месте, но угодил под колеса авто. Пользователь сети Facebook Владимир Пилипчук опубликовал видео аварии.

Инцидент произошел в районе Холодной горы. Виктор Пилипчук пишет, что школьника спас от верной гибели или тяжелых травм рюкзак, который был у него за спиной.

На видео можно заметить, что мальчик пытается перебежать в неположенном месте дорогу с оживленным движением. Он пересекает первую полосу, но на второй полосе его сбивает авто.

Мальчик после столкновения подлетел вверх - его отбросило на несколько метров. Школьник упал на спину и проехался по асфальту.

После произошедшего мальчик вскочил на ноги и побежал на тротуар. Сбивший его водитель тут же подбежал к нему. Кроме того, остановилось несколько авто. К ребенку подбежали женщины, стали осматривать его и вызывать скорую.

Друзі. Це відео з мого будинку на Холодній горі. Дитина перебігала дорогу в недозволеному місці. Слава Богу, що у нього був рюкзак, на який він упав і водій, який не порушував ПДР. Тому, якщо у Вас є діти і внуки, розкажіть, як потрібно переходити дорогу. Опубліковано Володимиром Пилипчуком Понеділок, 9 вересня 2019 р.

ДТП в Харькове - ребенок выжил после удара авто (видео: facebook.com/vladimir.pilipchuk)

Пользователи сети шокированы произошедшим, они оставляют множество комментариев.

Страшный сон.

Слава Богу, с ребенком все в порядке. Водителю такое пережить, капец.

У водителя мог быть инфаркт.

Это такой стресс, шок для них. Дай Боже, чтобы все было в порядке.

Видимо, у родителей есть запасной мальчик, раз этого они не научили ПДД.

ДТП в Харькове - ребенок выжил после удара авто (скрин: facebook.com/vladimir.pilipchuk)

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