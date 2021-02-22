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Под Житомиром в поле замерз 17-летний парень: его друг просто ушел домой

Новина українською → Понедельник 22 февраля 2021 11:05
Под Житомиром в поле замерз 17-летний парень: его друг просто ушел домой Под Житомиром от холода умер 17-летний парень (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Житомирской области 17-летний парень замерз в поле до смерти. Он с другом, будучи в нетрезвом состоянии, возвращался из соседнего села домой.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как оказалось, двое парней возвращались в свое село. Они были в состоянии алкогольного опьянения. Пройти нужно было 10 километров. Одному из них не хватило сил и он остался в поле. Его товарищ вернулся домой и только позже во всем сознался.

Мама 13-летнего Василия рассказывает, что в ту ночь ее сын вернулся домой поздно, около часу ночи. Только потом он рассказал, что его товарищ Саша так и остался лежать в поле. Тогда мама Василия позвонила родителям Саши и они поехали его искать. Когда нашли сына - он был еще живым. Они повезли его на машине домой, потом вызвали врача. Медики приехали и диагностировали смерть от обморожения. Василия же госпитализировали в больницу с обморожением.

По словам врачей, если бы Василий остался с Сашей - то тоже бы умер от холода. Местные жители говорят, что в ту ночь было около -26 градусов мороза.

Под Житомиром умер от холода 17-летний парень

Как мы писали ранее, под Днепром пациента перевозили в другой город почти без одежды.

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