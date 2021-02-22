ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Житомиром у полі замерз 17-річний хлопець: його друг просто пішов додому

Новость на русском → Понеділок 22 лютого 2021 11:05
Під Житомиром у полі замерз 17-річний хлопець: його друг просто пішов додому Під Житомиром від холоді помер 17-річний хлопець (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Житомирській області 17-річний хлопець замерз у полі до смерті. Він з другом, будучи в нетверезому стані, повертався з сусіднього села додому.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Як виявилося, двоє хлопців поверталися в своє село. Вони були в стані алкогольного сп'яніння. Одного з них не вистачило сил, і він залишився в полі. Його товариш повернувся додому і тільки пізніше у всьому зізнався.

Мама 13-річного Василя розповідає, що в ту ніч її син повернувся додому пізно, близько першої ночі. Тільки потім він розповів, що його товариш Саша так і залишився лежати в полі. Тоді мама Василя зателефонувала батькам Саші і вони поїхали його шукати. Коли знайшли сина - він був ще живим. Вони повезли його на машині додому, потім викликали лікаря. Медики приїхали і діагностували смерть від обмороження. Василя ж госпіталізували в лікарню з обмороженням.

За словами лікарів, якби Василь залишився з Сашком - то теж би помер від холоду. Місцеві жителі кажуть, що в ту ніч було близько -26 градусів морозу.

Під Житомиром помер від холоду 17-річний хлопець

Як ми писали раніше, під Дніпром пацієнта перевозили в інше місто майже без одягу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя преступления
LITE
Морози та снігопади: синоптики дали прогноз на робочий тиждень
Морози та снігопади: синоптики дали прогноз на робочий тиждень