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Под Житомиром показали выжженные села после пожара: фото и видео

STYLERЖизнь    20.04.2020 - 15:24
Под Житомиром показали выжженные села после пожара: фото и видео
Пожар под Житомиром выжег несколько сел (фото: facebook.com/den.kazansky)

В сети появились фотографии и видео сгоревших сел под Житомиром

Пожар под Житомиром уничтожил леса и села. Кроме того, он оставил после себя неизгладимые последствия. Фото сгоревшего региона опубликовал блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

По словам Казанского, в результате пожара наполовину сгорело село Личман Житомирской области, а соседнее село Магдин сгорело полностью. При этом область продолжает гореть и огонь тушат с помощью авиации.

Под Житомиром показали выжженные села после пожара: фото и видеоПод Житомиром показали выжженные села после пожара: фото и видеоПод Житомиром показали выжженные села после пожара: фото и видео

Пожар под Житомиром выжег несколько сел (фото: facebook.com/den.kazansky)

"Горит в основном подстилка в лесу, которая обычно в это время года бывает влажной и сырой. Но в этом году из-за отсутствия снега и падения уровня грунтовых вод, все высохло и возгорается легко, а огонь распространяется быстро", - отметил блогер.

Под Житомиром показали выжженные села после пожара: фото и видеоПод Житомиром показали выжженные села после пожара: фото и видеоПод Житомиром показали выжженные села после пожара: фото и видео

Пожар под Житомиром выжег несколько сел (фото: facebook.com/den.kazansky)

В таких условиях каждый, кто поджигает траву и камыш, может стать масштабным поджигателем.

Блогер также записал видеоролик, в котором показал результаты пожара, из-за которого в Киеве нечем было дышать несколько дней, позже дым повеяло ветром на Харьков.

Пожар под Житомиром выжег несколько сел (видео: YouTube)

Напомним, что после лесных пожаров в Чернобыльской зоне животные стали возвращаться в места обитания. Появилось трогательное видео с уникальными лошадьми Пржевальского, которые пасутся на уцелевшей от огня поляне.

Ранее сообщалось о том, что под Ровно из-за поджога сухостоя уничтожена половина монастыря.

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