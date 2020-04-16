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Уникальные животные возвращаются в Чернобыль после пожара: трогательное видео

STYLERЖивотные    16.04.2020 - 16:48
Уникальные животные возвращаются в Чернобыль после пожара: трогательное видео
Пожар в Чернобыле (коллаж: РБК-Украина)

После лесных пожаров в Чернобыльской зоне животные стали возвращаться в места обитания

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось ликвидировать только спустя десять дней, но до сих пор спасатели помогают тушить тлеющие пни и древесину на территории четырех лесничеств. Огненная стихия нанесла значительный ущерб экосистеме Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника, обитатели которого были вынуждены покинуть место обитания.

Сейчас животные стали возвращаться в свои зеленые "дома", пострадавшие от масштабных лесных пожаров 4-14 апреля. В сети показали трогательное видео с уникальными лошадьми Пржевальского, которые пасутся на уцелевшей от огня поляне.

На кадрах видно, как около десятка животных собрались рядом и смотрят по сторонам, выискивая для себя новые пригодные для проживания места в зоне отчуждения.

Кадры опубликованы 16 апреля в Twitter МВД Украины.

Правоохранители отмечают, что эти лошади, как и многие другие животные, являются законными владельцами Чернобыльской зоны.

Видео: После пожара в Чернобыле животные вернулись в зону отчуждения

Лошади Пржевальского в XX веке были истреблены в естественной среде в Монголии, но сохранился в зоопарках, после чего состоялась реинтродукция в природу.

Сейчас это единственный вид диких лошадей, который существует на свободе, а также единственный представитель ряда непарнокопытных в дикой фауне Украины - их разводят в заповеднике Аскания-Нова, а в Чернобыльской зоне отчуждения с 1998 года существует дикая популяция лошадей.

Ранее мы писали о том, что в Чернобыльском Радиационно-экологическом биосферном заповеднике опубликовали видео и показали масштабы лесных пожаров, и как от них спасались животные.

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Новости Украины животныеЧернобыльзона отчуждения
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