Уникальные животные возвращаются в Чернобыль после пожара: трогательное видео

После лесных пожаров в Чернобыльской зоне животные стали возвращаться в места обитания
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось ликвидировать только спустя десять дней, но до сих пор спасатели помогают тушить тлеющие пни и древесину на территории четырех лесничеств. Огненная стихия нанесла значительный ущерб экосистеме Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника, обитатели которого были вынуждены покинуть место обитания.
Сейчас животные стали возвращаться в свои зеленые "дома", пострадавшие от масштабных лесных пожаров 4-14 апреля. В сети показали трогательное видео с уникальными лошадьми Пржевальского, которые пасутся на уцелевшей от огня поляне.
На кадрах видно, как около десятка животных собрались рядом и смотрят по сторонам, выискивая для себя новые пригодные для проживания места в зоне отчуждения.
Кадры опубликованы 16 апреля в Twitter МВД Украины.
Правоохранители отмечают, что эти лошади, как и многие другие животные, являются законными владельцами Чернобыльской зоны.
Поки наші рятувальники долають осередки тління - пеньки та колоди дерев, жителі Чорнобильської зони повертаються додому— МВС України (@MVS_UA) April 16, 2020
Так, зір вас не підводить. Це коні Пржевальського. Вони, як і багато інших тварин, законні власники зони відчуження pic.twitter.com/NyfeeTXIRX
Видео: После пожара в Чернобыле животные вернулись в зону отчуждения
Лошади Пржевальского в XX веке были истреблены в естественной среде в Монголии, но сохранился в зоопарках, после чего состоялась реинтродукция в природу.
Сейчас это единственный вид диких лошадей, который существует на свободе, а также единственный представитель ряда непарнокопытных в дикой фауне Украины - их разводят в заповеднике Аскания-Нова, а в Чернобыльской зоне отчуждения с 1998 года существует дикая популяция лошадей.
Ранее мы писали о том, что в Чернобыльском Радиационно-экологическом биосферном заповеднике опубликовали видео и показали масштабы лесных пожаров, и как от них спасались животные.