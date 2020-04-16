Уникальные животные возвращаются в Чернобыль после пожара: трогательное видео

Пожар в Чернобыле (коллаж: РБК-Украина)

После лесных пожаров в Чернобыльской зоне животные стали возвращаться в места обитания

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось ликвидировать только спустя десять дней, но до сих пор спасатели помогают тушить тлеющие пни и древесину на территории четырех лесничеств. Огненная стихия нанесла значительный ущерб экосистеме Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника, обитатели которого были вынуждены покинуть место обитания.

Сейчас животные стали возвращаться в свои зеленые "дома", пострадавшие от масштабных лесных пожаров 4-14 апреля. В сети показали трогательное видео с уникальными лошадьми Пржевальского, которые пасутся на уцелевшей от огня поляне.

На кадрах видно, как около десятка животных собрались рядом и смотрят по сторонам, выискивая для себя новые пригодные для проживания места в зоне отчуждения.

Кадры опубликованы 16 апреля в Twitter МВД Украины.

Правоохранители отмечают, что эти лошади, как и многие другие животные, являются законными владельцами Чернобыльской зоны.

Поки наші рятувальники долають осередки тління - пеньки та колоди дерев, жителі Чорнобильської зони повертаються додому



Так, зір вас не підводить. Це коні Пржевальського. Вони, як і багато інших тварин, законні власники зони відчуження pic.twitter.com/NyfeeTXIRX — МВС України (@MVS_UA) April 16, 2020

Видео: После пожара в Чернобыле животные вернулись в зону отчуждения

Лошади Пржевальского в XX веке были истреблены в естественной среде в Монголии, но сохранился в зоопарках, после чего состоялась реинтродукция в природу.

Сейчас это единственный вид диких лошадей, который существует на свободе, а также единственный представитель ряда непарнокопытных в дикой фауне Украины - их разводят в заповеднике Аскания-Нова, а в Чернобыльской зоне отчуждения с 1998 года существует дикая популяция лошадей.

Ранее мы писали о том, что в Чернобыльском Радиационно-экологическом биосферном заповеднике опубликовали видео и показали масштабы лесных пожаров, и как от них спасались животные.