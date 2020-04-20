ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Житомирской области и Чернобыльской зоне не изменилась ситуация с пожарами

Новости » Происшествия     20.04.2020 - 11:26
В Житомирской области и Чернобыльской зоне не изменилась ситуация с пожарами
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Спасатели тушат очаги пожара

По состоянию на утро, 20 апреля, ситуация с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне не изменилась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что в Чернобыльской зоне пожары тушат на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств.

Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов пожара в селах Корогод, Рассоха, Кривая Гора, Буряковка и Рудьки. Там наблюдается тление пеньков, остатков древесины и одного торфяника в очагах, пройденных огнем.

В Житомирской области, где 16 апреля вблизи сел Рудня и Выступовичи на территории Виступовицкого лесничества произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки, тушат отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины.

Также отмечается, что радиационная обстановка по Киеву и Киевской области в пределах нормы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне четыре очага возгорания тушат более 1300 человек и 292 единиц техники.

РБК-Украина также писало, что 5 из 9 очагов пожаров в Житомирской области уже локализовали.

В Чернобыльской зоне четыре очага возгорания тушат более 1300 человек Лесные пожары в Житомирской области стали крупнейшими за 24 года
Новости Украины пожарЧернобыль
News
On Top