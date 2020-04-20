Під Житомиром показали випалені села після пожежі: фото та відео

Пожежа під Житомиром випалив кілька сіл (фото: facebook.com/den.kazansky)

У мережі з'явилися фотографії і відео згорілих сіл під Житомиром

Пожежа під Житомиром знищила ліси та села. Крім того, вона залишила після себе незабутні наслідки. Фото згорілого регіону опублікував блогер та журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

За словами Казанського, в результаті пожежі наполовину згоріло село Лічман Житомирської області, а сусіднє село Магдин згоріло повністю. При цьому область продовжує горіти й вогонь гасять за допомогою авіації.

Пожежу під Житомиром випалив кілька сіл (фото: facebook.com/den.kazansky)

"Горить в основному підстилка в лісі, яка зазвичай в цей час року буває вологою і сирою. Але в цьому році через відсутності снігу та падіння рівня ґрунтових вод, все висохло і займається легко, а вогонь поширюється швидко", - зазначив блогер.

Пожежу під Житомиром випалив кілька сіл (фото: facebook.com/den.kazansky)

В таких умовах кожен, хто підпалює траву та очерет, може стати масштабним палієм.

Блогер також записав відеоролик, в якому показав результати пожежі, через яку в Києві нічим було дихати кілька днів, пізніше дим повіяло вітром на Харків.

Пожежу під Житомиром випалив кілька сіл (відео: YouTube)

Нагадаємо, що після лісових пожеж у Чорнобильській зоні тварини стали повертатися в місця проживання. З'явилося зворушливе відео з унікальними кіньми Пржевальського, які пасуться на вцілілій від вогню галявині.

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