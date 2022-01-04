Под Житомиром парень провалился под лед: как его спасали из ледяной воды

В Житомирской области на водоеме поселка Брусилова парень провалился под лед. На помощь вызвали спасателей.

Так, инцидент произошел в понедельник, 3 января, в 17: 39, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как впоследствии рассказал пострадавший спасателям, он самостоятельно не мог выбраться из ледяной ловушки из-за сильного ветра и темноты.

По прибытию бойцов ГСЧС выяснилось, что парень в мокрой одежде находился в беседке посреди пруда, в 150 м от берега.

С помощью лодки спасатели транспортировали его к берегу и передали медикам. После оказания неотложной помощи парня с переохлаждением госпитализировали в местную больницу.