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Под Житомиром парень провалился под лед: как его спасали из ледяной воды

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Житомирская область, Вторник 04 января 2022 15:36
Под Житомиром парень провалился под лед: как его спасали из ледяной воды Под Житомиром парень провалился под лед (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Житомирской области на водоеме поселка Брусилова парень провалился под лед. На помощь вызвали спасателей.

Так, инцидент произошел в понедельник, 3 января, в 17: 39, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как впоследствии рассказал пострадавший спасателям, он самостоятельно не мог выбраться из ледяной ловушки из-за сильного ветра и темноты.

По прибытию бойцов ГСЧС выяснилось, что парень в мокрой одежде находился в беседке посреди пруда, в 150 м от берега.

С помощью лодки спасатели транспортировали его к берегу и передали медикам. После оказания неотложной помощи парня с переохлаждением госпитализировали в местную больницу.

Ранее мы сообщали, что в Черкассах курсанты героически бросились спасать рыбаков, которые провалились под лед. В результате обоих рыбаков госпитализировали с диагнозом общее переохлаждение.

Также мы писали, что в Кировоградской области двое детей провалились под лед.

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