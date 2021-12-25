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В Черкассах курсанты героически бросились спасать рыбаков, которые провалились под лед (фото)

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Черкассы, Суббота 25 декабря 2021 17:01
В Черкассах курсанты героически бросились спасать рыбаков, которые провалились под лед (фото) В Черкассах курсанты спасли двух рыбаков, провалившихся под лед (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Черкассах 2 рыбака провалились под лед на реке. К счастью, их смогли спасти курсанты-второкурсники.

Так инцидент произошел утром, 25 декабря, сообщает ГСЧС.

Так, трое курсантов института пожарной безопасности находились на дежурстве. Однако вдруг они услышали крики о помощи из местного водоема.

Курсанты-второкурсники Денис Коваль, Юрий Нарыжный и Сергей Шкуматов бросились на помощь мужчинам, которые звали на помощь. Юноши вытащили из воды рыбаков, в возрасте 75 и 57 лет.

Впоследствии обоих рыбаков госпитализировали с диагнозом общее переохлаждение.

В ГСЧС отметили правила безопасной рыбалки зимой и не выходить на тонкий лед.

В Черкассах курсанты героически бросились спасать рыбаков, которые провалились под лед (фото)В Черкассах курсанты героически бросились спасать рыбаков, которые провалились под лед (фото)

В Черкассах курсанты спасли двух рыбаков, которые провалились под лед (dsns.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Кропивницком врач, который вытащил школьницу из-под наледи рассказал о спасении.

Также мы писали, что в Киеве собака спасла ребенка, провалившегося под лед.

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