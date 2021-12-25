В Черкассах курсанты героически бросились спасать рыбаков, которые провалились под лед (фото)

В Черкассах 2 рыбака провалились под лед на реке. К счастью, их смогли спасти курсанты-второкурсники.

Так, трое курсантов института пожарной безопасности находились на дежурстве. Однако вдруг они услышали крики о помощи из местного водоема.

Курсанты-второкурсники Денис Коваль, Юрий Нарыжный и Сергей Шкуматов бросились на помощь мужчинам, которые звали на помощь. Юноши вытащили из воды рыбаков, в возрасте 75 и 57 лет.

Впоследствии обоих рыбаков госпитализировали с диагнозом общее переохлаждение.

В ГСЧС отметили правила безопасной рыбалки зимой и не выходить на тонкий лед.

В Черкассах курсанты спасли двух рыбаков, которые провалились под лед (dsns.gov.ua)