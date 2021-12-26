В Кировоградской области двое детей провалились под лед
В воскресенье, 26 декабря, в Кировоградской области двое детей провалились под лед. Они погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Инцидент произошел около 14:00 в пгт Завалля Головановского района на реке Южный Буг. Дети провалились под лед и исчезли.
В 15:30 спасатели нашли тело первого ребенка, а в 17:30 - тело второго.
К поискам детей были привлечены восемь человек, из которых трое водолазов, а также три единицы техники, в том числе одна лодка.
Напомним, в селе Раздольное Херсонской области пропали двое детей. Тело первого ребенка сотрудники ГСЧС изъяли из пруда.
Кроме того, 9 декабря спасатели искали тела супругов, которые утонули под Житомиром.
Добавим, что в декабре в украинских водоемах погибли 31 человек.