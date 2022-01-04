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Під Житомиром хлопець провалився під лід: як його рятували з крижаної води

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Житомирська область, Вівторок 04 січня 2022 15:36
Під Житомиром хлопець провалився під лід: як його рятували з крижаної води Під Житомиром хлопець провалився під лід (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Житомирській області на водоймі селища Брусилова хлопець провалився під лід. На допомогу викликали рятувальників.

Так, інцидент стався у понеділок, 3 січня, о 17:39, повідомили у пресслужбі ДСНС у Житомирській області.

Як згодом розповів потерпілий рятувальникам, він самотужки не міг вибратися із крижаної пастки через сильний вітер та темряву.

По прибуттю бійців ДСНС з’ясувалося, що хлопець у мокрому одязі перебував в альтанці посеред водойми, в 150 м від берега.

За допомогою човна рятувальники транспортували його до берега та передали медикам. Після надання невідкладної допомоги хлопця з переохолодженням госпіталізували до місцевої лікарні.

Раніше ми повідомляли, що у Черкасах курсанти героїчно кинулися рятувати рибалок, які провалилися під лід. В результаті обох рибалок госпіталізували з діагнозом загальне переохолодження.

Також ми писали, що у Кіровоградській області двоє дітей провалилися під лід.

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