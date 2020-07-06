Под Житомиром массово пересыхают колодцы: что происходит

В селе Попельня Житомирской области у местных жителей пересохли колодцы. Люди обвиняют арендатора пруда. По их словам, как только он расширил и углубил водоем у них пропала вода из колодцев.

Селяне считают, что вся вода из колодцев ушла в пруд. Люди жалуются на то, что они остались без воды. Они не могут ни пить, ни приготовить еду, ни постирать свои вещи. Об этом говорится в сюжете ТСН.

При этом местные жители не могут также набрать воду у своих соседей, ведь их колодцы тоже обмелели. Одна из жительниц говорит, что из своего колодца может только набрать пару ведер воды, а дальше идет грязная вода.

Некоторые спасаются тем, что набирают дождевую воду. При этом, владелец пруда Владимир Белый не разрешает им купаться и ловить рыбу в водоеме. Он заявляет, что пруд не углублял и не расширял, поэтому это не его вина в том, что из местных колодцев пропала вода.

"С 2000 года пруд у меня в аренде. После того как я здесь очистил, облагородил, я стал невыгодным арендатором... Осенью не было дождей, зимой не было снегов, то где она (вода - ред.) возьмется? Под берегом я прошел, подчистил камыш, все", - отметил он.

На арендатора люди уже пожаловались экологам. Инспектор Полесского округа Виктор Ясинский заявил, что проекта на углубление и расширение пруда не было, поэтому арендатора оштрафовали на 5 тысяч гривен. Эксперт также добавил, что действия арендатора могли стать причиной ухода воды из колодцев.

Теперь люди требуют провести им водопровод. Представители поселкового совета обещают просчитать его стоимость и донести просьбу местных жителей до народных депутатов.

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