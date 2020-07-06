Під Житомиром масово пересихають криниці: що відбувається

В селі Попільня Житомирської області у місцевих жителів пересохли криниці. Люди звинувачують орендаря ставка. За їх словами, як тільки він розширив і поглибив водойму у них зникла вода з колодязів.

Селяни вважають, що вся вода з колодязів пішла в ставок. Люди скаржаться на те, що вони залишилися без води. Вони не можуть ні пити, ні приготувати їжу, ні попрати свої речі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

При цьому місцеві жителі не можуть набрати воду у своїх сусідів, адже їх колодязі теж обміліли. Одна з мешканок каже, що зі свого колодязя може тільки набрати пару відер води, а далі йде брудна вода.

Деякі рятуються тим, що набирають дощову воду. При цьому, власник ставка Володимир Білий не дозволяє їм купатися і ловити рибу у водоймі. Він заявляє, що ставок не поглиблював і не розширював, тому це не його вина в тому, що з місцевих колодязів пропала вода.

"З 2000 року ставок у мене в оренді. Після того як я тут очистив, облагородив, я став невигідним орендарем... Восени не було дощів, взимку не було снігів, то де вона (вода - ред.) візьметься? Під берегом я пройшов, підчистив очерет, все", - зазначив він.

На орендаря люди вже поскаржилися екологам. Інспектор Поліського округу Віктор Ясинський заявив, що проєкту на розширення і поглиблення ставка не було, тому орендаря оштрафували на 5 тисяч гривень. Експерт також додав, що дії орендаря могли стати причиною відходу води з колодязів.

Тепер люди вимагають провести їм водопровід. Представники селищної ради обіцяють прорахувати його вартість і донести прохання місцевих жителів до народних депутатів.

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